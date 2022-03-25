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Başkan Gültoplayan: Amacımız çölyaklıların hayatlarını kolaylaştırmak

Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan, amaçlarının çölyak hastaların hayatlarını kolaylaştırmak ve yaşadıkları sıkıntıları konusunda psikolojik destek vermek olduğunu söyledi.

25 Mart 2022 Cuma 13:43
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Başkan Gültoplayan: Amacımız çölyaklıların hayatlarını kolaylaştırmak

Derneklerinin amaçlarından bahseden Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan,"Derneğimizin amacı, yapacağı çalışmalarla çölyaklıların sosyal, günlük hayatlarını kolaylaştırmak, çölyak hastalığı ve glutensiz beslenme konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek, glutensiz yiyeceklerin üretimi ile ilgili olarak yerli üretim firmalarla çalışmalar yapmak,  bakanlıklarla sosyal haklar konusunda görüşmelerde bulunmak, glutensiz hayat ve çölyak konusundaki gelişmelerden üyelerini haberdar edebilmektir. Bunlardan daha önemlisi çok önem verdiğim çölyaklı bireylerin yalnız olmadıklarını görmeleri, ilk teşhisi aldıklarında yaşadıkları sıkıntıları paylaşarak atlatabilmeleri konusunda psikolojik destek vermektir."dedi.
"Bazı hastalar belirtileri çocuk, bazıları ise yetişkin yaşta gösterir"
Çölyak hastalığının belirtilerinin neler olduğunu aktaran Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan,"Çölyak hastalığı, ince bağırsağa hasar veren yiyeceklerin alımı ile besin emilimini bozan sindirim sistemi hastalığıdır. Çölyak hastalığı olan kişiler için; buğday, arpa ve çavdar 'da bulunan Glüten adı verilen protein zararlıdır. Çölyak hastalığı olan kişiler, glüten içeren yiyecekler yediklerinde, bağışıklık sistemleri, ince bağırsağa zarar verecek bir yanıt oluşturur. Hasara vücudun kendi bağışıklık sistemi neden olduğu için, otoimmün bozukluk olarak adlandırılır. Besinler emilemediği için aynı zamanda emilim bozukluğu hastalığı olarak adlandırılır.  Çölyak hastalığı, hastaların tümünde aynı belirtileri göstermez. Bazı hastalar belirtileri çocuk, bazıları ise yetişkin yaşta gösterir. Uzun süre anne sütü alan kişilerde Çölyak hastalığının belirtilerinin daha geç ortaya çıktığı gösterilmiştir. Glutenin beslenmeye girdiği yaş ve alınan glütenin miktarı da önemlidir. Hastalığın belirti ve bulguları, ortaya çıkış zamanı kişiden kişiye oldukça değişkenlik gösterir. Bunlardan başlıca belirtileri ise  kronik ishal,  Kilo kaybı, Açık renkli, kötü kokulu dışkı, Açıklanamayan veya tedaviye rağmen tekrar gelişen kansızlık, gaz, tekrarlayan karın ağrısı, kemik ağrısı, kas krampları, davranış değişikliği, boy kısalığı, gelişme geriliği, adet düzensizliği, ağız içinde soluk yaralar, diş çürükleri, tekrarlayan düşmektir. Günümüzde çölyak hastalığının tek tedavi yöntemi ömür boyu glutensiz beslenmektir. Buğday, arpa ve çavdar  gluten içeren tahıllardır. Dolayısıyla bu üç tahıl kullanılarak üretilmiş her türlü yiyecek, katkı maddesi, kıvam artırıcı, raf ömrü uzatan kimyasallar, yapıştırıcılar vb. gibileri çölyaklıların besinlerinden kesinlikle uzak tutulmalıdır. Çölyak bulaşıcı bir hastalık değildir. Çölyak hastalığının görülme sıklığı yüzde birdir. Genetik yatkınlığı olan ailelerde ise yüzde ondur.  Çölyak hastalığı bir çocuk hastalığı değildir her yaşta ortaya çıkabilmektedir.  Çölyak hastalığı yıllarca belirti vermeden ilerleyebilir."şeklinde konuştu.
"Gluten içeren besinin çok az miktarı bile zarar verebilir"
Çölyak diyetine uyulduğu takdirde hiçbir problem çıkarmayan ama uyulmadığı takdirde fazlaca problem çıktığının altını çizen Gültoplayan,"Çölyak hastaları gizli gluten kaynaklarına karşı tedbirli olmalı, mutlaka etiket okuma alışkanlığı kazanmalı, glutensiz olduğundan emin olmadıkları hiç bir besini tüketmemelidir. Bir kereden bir şey olmaz sözü çölyak hastaları için asla ama asla geçerli değildir. Gluten içeren besinin çok az miktarı bile zarar verebilir. Gluten günlük hayatta gıda endüstrisi dışında ilaç ve kozmetik, temizlik, oyun hamurları gibi ürünlerde bulunan bir maddedir. Çölyak hastalığı teşhisi, özel bazı kan tahlilleri ve endoskopi ile alınan ince bağırsak biyopsisi ile konulur. Maalesef glutensiz ürünler eskiye oranla artmasına rağmen yetersizdir. Hastalar ürünleri bulamamakta, buldukları ise pahalılığından dolayı alım güçlerini aşmaktadır. Devletimizin verdiği aylık 150 ile 180 lira ile ancak bir kaç kilo glutensiz un ve bir kaç kilo glutensiz makarna alabilmektedir. Bundan dolayı maalesef hastalar diyetlerine tam olarak uyamamaktadır. Diyetlerine uyamadıkları için sağlıkları bozulmakta bu da devletimize sağlık gideri olarak yansımaktadır. Hayata bir sıfır geride başlayan çölyak hastalarının sağlıklı ve insanca yaşamaları için yetkililerin yardım ellerini uzatmalarını bekliyoruz. Çölyak diyetine uyulduğu takdirde hiçbir problem çıkarmayan, ama uyulmadığı takdirde fazlaca problem çıkaran bir hastalıktır. Hastalıklar içerisinde diyete uyulduğunda en masum olanıdır ve günlük aktivitelerinizi ve yaşamınızı da etkilemez.  İlk kez teşhis alan çölyaklı ve ailesi için travmatik bir dönem başlar. Bir anda özgürlüğün kısıtlandığı sosyal hayatın sona ereceği ve çaresizlik dolu günlerin başlayacağı düşünülür. Alışma ve sakinleşme her bireyde farklı zamanlarda olmaktadır. Kimi aileler bu durumu dünyanın sonu gibi görmekte, kimileri yıllarca süren sıkıntıların bir çözümü olduğunu görerek rahatlamaktadır. Bu durumda ilk teşhis alan çölyaklı bireylerin psikolojik destek almaları önerilebilir. Bu dönemi kolay atlatmaları ve diyete uyum sağlamalarını destekleyecek daha önce teşhis alan bireylerle görüşmelerini derneklerle iletişime geçmeleri faydalı olacaktır."dedi.
"Eğer bilinç arttırılırsa teşhis daha kolay konulabilir"
Süreçte en büyük desteğin daha önce tanı alanlardan geleceğini belirten Gültoplayan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"En büyük destek daha önce tanı alan bireylerden gelecektir. İlk teşhiste birey eğer daha önce çölyak hastalığını hiç duymamışsa kendisini bir anda çaresiz ve yalnız hissedebilir. Oysa etrafında daha önce teşhis alan ve hayatının son derece kolayca idame ettiren bir örnek görürse alışma süreci daha kolay olmaktadır. Bu durumda derneklere ve sivil toplum örgütlerine çok görev düşmektedir.         
Özellikle her branştan hekimin hastalığın kronik olmayan belirtileri konusunda bilgisi olması önemlidir. Hazırlanacak kamu spotları ve uyarılarla son derece basit görülen rahatsızlıkların temelinde çölyak hastalığının yer alabileceği bilgisi topluma verilmelidir. Yerel yönetimlerinde katkısıyla bilgilendirici seminerler düzenlenmelidir. Özellikle okul çağındaki çocuklar dikkatle takip edilmeli tarama testleriyle erken teşhis konusu dikkate alınmalıdır. Eğer bilinç arttırılırsa teşhis daha kolay konulabilir. Tedavisi uzun yıllar sürecek ya da kişinin yaşam kalitesine olumsuz yönde etki edecek ciddi hastalıkların önüne geçilebilir. Teşhis alan ve toplum içinde sosyal hayatı yaşayan kişilerin sorunlarına karşı duyarlılık oluşabilir."

 

Kaynak: PHA
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