Başkan Emel Elabdulkadir’den aşı çağrısı

Ülkelerinde yaşanan iç savaştan sonra Türkiye'ye sığınan Suriyelilere verilen sağlık hizmetlerinin yanında (Covid-19) salgınına karşı aşı hizmeti verdiğini Başkan Emel Elabdulkadir, Adıyaman’da ikamet eden Suriyelilere aşı çağrısında bulundu.

Kendisi de aşı olan Arap Kadınlar Birlikte Yaşama Derneği Başkanı Emel Elabdulkadir, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; “Bütün dünyayı derinden etkileyen bu salgını kontrol altına almak için sırası gelen bütün Suriyeli kardeşlerimizin mutlaka aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Bu özellikle bizlere kucak açan Türkiyeli kardeşlerimize ve bizim birbirimize karşı sorumluluğumuzdur. Biz hep birlikte bu toplumda yaşıyoruz. Hastalığın yayılımını engellemek ve toplumsal bağışıklığın oluşması için bu süreci aşıyla aşacağız İnşallah. Adıyaman’da aşılamanın beklenen seviyeye gelmesi için de tüm Suriyeli kardeşlerimizi aşı yapmaya davet ediyorum” dedi.