Başkan Çelik'ten sağlık çalışanlarına ücretsiz servis müjdesi

"Çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor"

Servisten tüm sağlık çalışanlarının faydalanacağını belirten Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik,"Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi olarak; İlimizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, Kıymetli Sağlık Çalışanlarımızın sorunsuz bir şekilde görev yerlerine gidiş ve geliş ulaşımını kolaylaştırmak adına; Sağlık çalışanlarımızın ücretsiz bir şekilde faydalanacağı 2 Adet Transit Araç Sendikamız tarafından kiralanmış olup hava koşulları düzelinceye kadar, bu araçlar tüm sağlık çalışanlarımızın hizmetinde olacaktır. Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi olarak İlçelerimizle irtibat halinde bulunduğumuzu ve ihtiyaç halinde İlçelerimizde de aynı uygulama hizmete sunulacaktır. Bu zorlu hava koşullarında cansiparane bir şekilde çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."şeklinde konuştu