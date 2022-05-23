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Başkan Çelik: Sağlık-Sen yüzde 23’lük büyüme sağlayarak 3 bin 318 üye sayısına ulaşmıştır

Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik, son 1 yıl içerisinde 619 yeni üye ile yüzde 23'lük büyüme sağlayarak 3 bin 218 üye sayısına ulaştıklarını söyledi.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 20:53
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Başkan Çelik: Sağlık-Sen yüzde 23’lük büyüme sağlayarak 3 bin 318 üye sayısına ulaşmıştır

1 yıl içerisinde 619 yeni üye kazandırdıklarını ve yüzde 23'lük büyüme sağlayarak 3 bin 318 üye sayısına ulaştıklarını belirten Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik,"2022 Mayıs ayı itibariyle Sağlık-Sen Adıyaman şubemiz; Son 1 yıl içerisinde 619 yeni üyelik ile yüzde 23’lük büyüme sağlayarak 3318 üye sayısına ulaşmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Adıyaman Üniversitesi ve bunlara bağlı bütün kuruluş ve hastanelerde açık ara farkla yetkiyi perçinlemiştir."dedi.
Emanet şuuruyla tabanın iradesini Sağlık-Sen’in hak temelli mücadelesini her zaman ve her zeminde teşkilatın desteği ile tereddütsüz ve etkin şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın haklı mücadelesini sürdürmede en ufak bir tereddüt yaşamadan ilgili platformlarda en net şekilde eleştirilerimizi dile getirerek, bizlere vermiş olduğunuz emanet şuuruyla sahiplendiğimiz tabanımızın iradesini Sağlık-Sen’in hak temelli mücadelesini her zaman ve her zeminde teşkilatımızın desteği ile tereddütsüz ve etkin şekilde sürdüreceğimizi buradan ifade etmek isterim.  Bizlere güvenip, her zaman yanımızda olan ve üyelikleri ile bu başarıya imza atan, en başta çok değerli Sağlık Sen üyelerimize, bu başarıda çok emeği olan başta Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcımız Yasin Barutçu başkanımıza, Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma, ilçe başkanlarımıza ve ilçe teşkilatlarımıza, kadın kolları başkanımız  ve yönetimine, gençlik kolları başkanımız ve yönetimine İşyeri temsilcisi arkadaşlarıma, denetleme ve disiplin kurulu üyesi arkadaşlarıma ve davamıza gönül vermiş tüm üyelerimize yürekten teşekkür ederim. Bu başarı hepinizin ortak başarısıdır, hepinizi ayrı ayrı tebrik eder, saygılar sunarım. Gücümüz teşkilatımız, birlik ve beraberliğimizdir."

 

Kaynak: PHA
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