Başkan Çelik: Kadın yeryüzünde merhametin, şefkatin, sevgi ve fedakarlığın sembolüdür

"Sanatının en güzeli anne vasfıyla kadınlar tarafından icra edilmektedir"

Kadınlar, sevgi, saygı, hoşgörü duyguları ile toplumu olumlu yönde etkileyen en önemli gücü olduğunu belirten Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik,"Hayatımıza emekleriyle ve değerleriyle anlam katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Arifesinde Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan mesai arkadaşımız Remziye Yücel'in menfur saldırı sonrası hayatını kaybetmesi bizleri derinden yaraladı, bu vesileyle kendisine rahmet, ailesi sevenleri ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Kadın yeryüzünde merhametin, şefkatin, sevgi ve fedakarlığın sembolüdür. Kadınların, aile içinde anne olmakla başlayan fedakarlıkları, sevgi, saygı, hoşgörü duyguları ile toplumu olumlu yönde etkileyen en önemli gücü olmuştur. Dünyadaki en zor mesleklerin başında gelen insan yetiştirme sanatının en güzeli anne vasfıyla kadınlar tarafından icra edilmektedir.

Bu nedenledir ki gerek inancımız, gerekse de toplumsal değerlerimiz kadını her zaman baş tacı etmekte, onu çok müstesna ve özel bir yere koymaktadır."dedi.

"Kadınlarımızın sayesinde güçlü bir sendikayız"

Tarih boyunca kadınları baş tacı eden bir medeniyetin temsilcileri olduğunu savunan Başkan Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şifalı elleri ile hastalarımızın hayatına dokunan, çocuklarımızın hayatlarına örnek teşkil eden kadınlarımızın çalışma şartları, özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi için Sağlık-Sen Camiası olarak tüm gücümüzle çalışıyoruz. Biz biliyoruz ki; kadınlarımızın sayesinde güçlü bir sendikayız. Tarih boyunca kadınlarımızı baş tacı eden bir medeniyetin temsilcileriyiz. Anne, eş ve kardeş gibi en yüce unvanları kendisinde barındıran kadınlarımızın haklarını her zaman koruyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, nesillerin eğitiminde ve yetişmesinde sevgi ve şefkat kucağı olan, asil duyguların sahibi ve fazilet timsali, Cennetin ayakları altına serildiği tüm annelerin ve kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum"