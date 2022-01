Başkan Çelik: Hemşire arkadaşımıza yapılan saldırı kabul edilemez, nefretle kınıyoruz

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek yerleşkesi olan Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli olan hemşire hasta ve hasta yakınları tarafından saldırıya uğramasına Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik teki göstererek, şüphelilerin en ağır şekilde yargılanmasını istedi.

"Saldırılar, aslında sağlık çalışanlarına değil, insanımızın top yekûn sağlığına yapılmış"

Şiddet olaylarının sağlık çalışanları açısından çekilmez bir hal aldı aldığını belirten Çelik,"Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görevli Hemşire arkadaşımızın çalıştığı esnada hasta ve hasta yakınlarınca şiddete maruz bırakıldığı, ölüm tehditleri savrulduğu menfur olayı üzülerek öğrenmiş olduk. Her gün bir yenisi eklenen şiddet olaylarının sağlık çalışanlarımız açısından çekilmez bir hal aldı. Her kim tarafından ve her ne sebeple yapılırsa yapılsın, sağlık çalışanlarını hedef alan sözlü ve fiili hain saldırılar, aslında sağlık çalışanlarına değil, insanımızın top yekûn sağlığına yapılmış bilinçsiz ve ahmakça, kabul edilemez ve affedilemez çirkin hareketlerdir. Kendisini veya yakınını iyileştirmek için var gücüyle çalışan sağlık çalışanlarına sözlü ve fiili şiddet uygulamak, akli muhakeme ve vicdani muhasebe içinde olanların asla yapmayacağı ve yapamayacağı hastalıklı bir tavırdır."dedi.

"Caydırıcı cezaların verilmesini talep ediyoruz"

Saldırının fail ya da failleri hakkında gerekenin yapılması hususunda hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirten Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sağlıkta şiddetin önlenmesi konusunda paydaş olarak öteden beri ortaya koyduğumuz önerilerimiz doğrultusunda adımlar ivedilikle atılmalıdır. Sağlık çalışanlarımızın, son günlerde, gerek tedavi olmak için hastaneye gelen hasta, gerekse de hasta yakınları tarafından maruz kaldıkları sözlü ve fiili şiddetin boyutlarının artarak devam etmesi ürkütücü ve bir o kadar da endişe vericidir. Son olarak yine bir hasta yakını tarafından Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Hemşire arkadaşımıza yapılan saldırı kabul edilemez, nefretle kınıyoruz. Saldırının fail ya da failleri hakkında gerekenin yapılması hususunda hukuki sürecin de takipçisi olduğumuzu buradan belirterek, bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmaması için caydırıcı cezaların verilmesini talep ediyoruz."