Başkan Çelik güven tazeledi

Genel kurula; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Adıyaman Belediye Başkanı Dr.Süleyman Kılınç, Sağlık-Sen Genel Sekreteri Durali Baki, Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Faruk Doğan ve Yasin Barutcu, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve kurum temsilcileri katıldı.

Genel kurulun Divan Başkanlığını Genel Sekreter Durali Baki yaptı.

Komisyon Başkanı Aydın: Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız

Protokol konuşmaları kapsamında katılımcılara hitap eden Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Memur-Sen’in ve Sağlık-Sen’in her zaman milletin değerlerinden yana olduğunu söyledi.

Aydın, kendisinin de eski bir sağlık çalışanı olduğunu söyleyerek, “Güçlü sağlık altyapımız sayesinde salgın sürecini başarıyla yürüten ülkelerden olduk. Güçlü altyapımız ve sağlık çalışanlarımızın özverisi sayesinde başarılı bir süreç yönetildi. Sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nda verdiği müjdeler tek tek gerçekleşiyor. Zaten bizlerde Meclis olarak her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız” diye konuştu.

Gene Başkan Durmuş: Yapılacak düzenlemenin hayati öneme sahip olduğu unutulmamalı

Genel kurulda konuşan Genel Başkan Semih Durmuş, “Üyelerimizden aldığımız emaneti hakkıyla yerine getirmek için mücadele ediyoruz. Çalışanlarımızın emeğini ve alın terini koruyup, geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağlık-Sen olarak yaptığımız eleştiriler ülkemizin yarınlarının daha iyi ve aydınlık olması içindir. Sadece eleştirmiyor, çözüm önerilerini de ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarından birinin performans sistemine bağlı adaletsiz ücret politikası olduğuna dikkat çeken Durmuş, “Adaletsiz ücret politikası çalışma barışını bozuyor. Biz bunu her platformda dile getirdik. 14 Martı Tıp Bayramı’nda Sayın Cumhurbaşkanımız buna yönelik atılacak adımların müjdesini verdi. Yine buna yönelik TBMM’den bir yasa geçti. Bu yasada önemli maddeler var. Ek ödemelerin merkezi bütçeden ödenmesi, ek ödeme tavan oranlarının artırılması ve tek bordroda ödenmesi gibi maddeler içeriyor. Şimdi, yasa Bakanlığın yapacağı yönetmelik ile ete kemiğe bürünecek. Yönetmelik ile yasanın içinin boşaltılmaması gerekiyor. Yapılacak düzenlemenin hayati öneme sahip olduğu unutulmamalı. Talebimiz adaletli bir ücret politikasının oluşturulması ve sahanın beklentilerini karşılayacak bir yönetmeliğin oluşturulması” ifadelerini kullandı.

“Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı sınav takvimini yayınladı”

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları hakkında da bilgi veren Durmuş, ”6. Dönem Toplu Sözleşme ile bu sınavların iki yılda bir yapılmasını imza altına aldık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sınav takvimini yayınladı. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde de Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yapılması konusunda mutabık kaldık” diye konuştu.

Belediye Başkanı Kılınç: Her sağlık çalışanı bir değerdir

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde verdiği mücadeleye dikkat çekti. Kılınç, “Sağlık çalışanlarımız pandemi sürecinde çocuklarından, eşlerinden ve sevdiklerinden ayrı kaldı. Sağlığa hekiminden hemşiresine kadar bir bütün olarak yaklaşılmalı. Her sağlık çalışanı bir değerdir, bir kıymettir. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bizde sağlık çalışanlarımıza elimizden gelen desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz” dedi.

Genel Sekreter Baki: Her zaman hakkın yanında, adaletin tarafında, mazlumun yanında olduk

Divan Başkanı olarak konuşan Genel Sekreter Durali Baki ise yaptığı konuşmada, Memur-Sen’in ve Sağlık-Sen’in Türkiye’nin çimentosu olduğunu söyledi.

Baki, “Biz her zaman hakkın yanında, adaletin tarafında, mazlumun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yanlış kimden gelirse gelsin doğruları söylemeyi kendimize görev bildik. Biz sorumluluğumuzun farkındayız ve gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden yolumuzda ilerliyoruz” dedi.

Sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklar yaptığını söyleyen Baki, “Pandemi ile sağlık çalışanlarımız olağanüstü bir süreçten geçti. Hekiminden hemşiresine, güvenliğinden hizmetlisine tüm sağlık çalışanlarımız kendi ailelerinden vazgeçerek insanımıza derman olmak için görevlerinin başındaydı. Pandemi sürecinde gördüğümüz gibi sağlık bir ekip işidir. Bu ekip ruhunun zarar görmesine asla müsaade etmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Doğan: Başarılar diliyorum

Genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan, “Yakub başkanımıza ve yeni görev alacak yol arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Barutcu: Böyle bir teşkilatın mensubu olmaktan gurur duyuyorum

Sağlık-Sen’in 27 yıldır onurluca ve insanca yaşamın mücadelesini verdiğini dile getiren Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutcu, “Sadece kendi alanımızla ilgili konuları değil ülkemizi ve insanlığı ilgilendiren sorunları kendimize dert edindik. Nerde mazlum ve mağdur varsa orada olmayı kendimize şiar edindik. Böyle bir teşkilatın mensubu olmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.

Şube Başkanı Çelik: Bu davanın mayasında adalet, hakkaniyet ve doğruluk var

Genel kurulda güven tazeleyen Yakub Çelik yaptığı teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu davanın mayasında adalet, hakkaniyet ve doğruluk vardır. Elif gibi dimdik durmak, eğilmemek vardır. Haksızlığa karşı susmamak, hakikati haykırmak vardır. Bu bilinç ve şuurla başladığımız dava yolculuğu bugünde aynı duruş ve aynı heyecanla devam etmektedir. Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi olarak, 2021 Mayıs ayında 2 bin 699 olan üye sayımızı sıkı bir çalışmayla yaklaşık 800 üye arttırarak bugün itibariyle 3 bin 436 üye sayısına taşıdık. Bu başarı teşkilatımızın başarısıdır. Genel Merkezimizin masadaki kazanımlarının sonucudur. Bu dönemde bizleri destekleyen ve yalnız bırakmayan teşkilatımıza ne kadar teşekkür etsem azdır. Teşkilatımızdan aldığımız güçle ve sizlerin teveccühüyle, hiç durmadan mücadelemize devam edeceğiz.”

Genel kurula ayrıca; Ağrı Şube Başkanı Fevzi Mağal, Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Erdal Bolatçı, Ankara 6 Nolu Şube Başkanı Umut Gümüşay, Aydın Şube Başkanı Abdülbaki Karaer, Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Elazığ Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Elazığ Üniversite Şube Başkanı Ahmet Burak Aygüneş, Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Cesur Öztürk, Kahramanmaraş Şube Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci, Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser, Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, Mersin Şube Başkanı Hasan Özer, Osmaniye Şube Başkanı Muhittin Çenet, Sivas Şube Başkanı Muhittin Musaoğlu, Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal ve Tunceli İl Başkanı Kadir İşitmen, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, GAMER İl Müdürü Enver Doğan, AFAD İl Müdürü Osman Altuğ, Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Deniz, , Diyanet-Sen Şube Başkanı Emin Çil, Büro Memur-Sen Başkanı Mahmut Ergen, Kültür Memur-Sen İl Temsilcisi Bahattin Ünsal, Ulaştırma Memur-Sen İl Temsilcisi Mahmut Çelik, Birlik Haber-Sen İl Temsilcisi Hüseyin Arslan, Toç Bir-Sen İl Temsilcisi Faysal Ünsal, Enerji Bir-Sen İl Temsilcisi Hayrettin Doğan, Bem Bir-Sen İl Temsilcisi Mahmut İnan, Adıyaman Tabipler Odası Başkanı Dr. İsmail Tosun, Hizmet İş İl Başkanı Hasan Kılınç ve Öz Sağlık İş İl Başkanı Osman İzci katıldı.

Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi’nin yönetimi şu isimlerden oluştu:

Şube Başkanı Yakub Çelik, Şube Sekreteri Süleyman Tuncel, Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cebrail Cihangir, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Serdar Altıntel, Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Selim Çınar, Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kadir Fırat, Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Şükrü Kaya.