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Başhekim Doğan: Randevu aldığı halde muayeneye gitmeyenler, hastaların mağduriyetine sebep oluyor

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde MHRS üzerinden 2022 yılının 11 aylık döneminde 749 bin 22 randevu alındı, ancak bunların yaklaşık 172 bini muayeneye gitmedi.

13 Aralık 2022 Salı 15:24
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Başhekim Doğan: Randevu aldığı halde muayeneye gitmeyenler, hastaların mağduriyetine sebep oluyor

2010 yılından bu yana, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve 182 çağrı merkezi üzerinden kolayca doktor randevusu oluşturabiliyor.
"2022 yılının 11 aylık verilerine bakıldığında 749 bin 22 randevu alındı"
MHRS uygulamasının vatandaşların kolay şekilde sağlık randevularına ulaşması için kurgulanmış bir sistem olduğuna dikkat çeken Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan,"Hastanemizde MHRS sistemi üzerinde 2022 yılının 11 aylık verilerine bakıldığında 749 bin 22 randevu alındı. 577 bin 907 hastamız randevusuna gelerek poliklinik hizmeti aldı.  Ancak 171 bini randevu aldığı halde muayene olmaya gitmedi. Randevu aldığı halde muayeneye gitmeyenler, randevusunu da iptal etmediği için poliklinikte hizmet alması gereken diğer hastaların mağduriyetine sebep oluyor."dedi
"İş gücü ve zaman kaybının da önüne geçiyor"
Vatandaşların randevuya ihtiyaçlarının kalmadığında iptal etmelerini isteyen Başhekim Doğan,"Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)  uygulaması sağlık hizmetinin kalitesi ve verimini artırabildiği gibi, iş gücü ve zaman kaybının da önüne geçiyor. Vatandaşlarımız MHRS ile hem randevu alıp hem de ihtiyaçları kalmadığı zaman randevularını iptal edebilir. " şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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