Başhekim Doç.Dr. Doğan'dan 7 yeni uzman doktor müjdesi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr.Fatih Doğan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Çocuk Nefroloji Uzmanı Dr. Güneş Işık, Çocuk Nöroloji Uzmanı Dr. Rojan İpek, Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Levent Korkmaz, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Serkan Akış, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Murat Ayhan, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Orhan Fahri Demir ve Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Dr. Velat Çelik olmak üzere 7 doktor hasta kabulüne başladığını duyurdu.

"Hastanemizdeki uzman kadromuzu daha da güçlendirdik"

Uzman kadrolarının yapılan 7 doktor atamasıyla daha güçlendiğini belirten Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan,"Hastanemize yeni doktor atamalarının son derece sevindirici bir gelişme, Adıyaman’a ilk defa Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı ve Çocuk Nefroloji Uzmanı atanmasının ardından hastanemizdeki uzman kadromuzu daha da güçlendirdik. Sağlık Bakanlığı’nın sağlıktaki politikasını en verimli şekilde Adıyaman’a yansıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son yılların en hızlı gelişen kurumlarının başında olan sağlık alanı, gün geçtikçe yeniliklerinin çıtasını yükselterek, il dışına sevk olayını da bitirme çabasıyla kadromuza yeni takviyeler yaparak, yeniliklerin öncüsü haline gelerek, kararlılıkla Adıyaman halkına hizmet etmek için mücadele içindeyiz. Bu atamaların yapılmasında katkıları olan sayın Valimiz Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Ahmet Aydın başta olmak üzere Adıyaman Milletvekillerimize ve emeği geçen tüm bürokrasimize teşekkür ediyorum. Hastanemize hasta kabulüne başlayan hekimlerimize çalışmalarında başarılar dilerim"şeklinde konuştu