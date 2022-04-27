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Baş: Aşılar, enfeksiyon hastalıklarına karşı geliştirilmiş en etkili korunma yöntemdir

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı’ndan Öğr. Gör. Dr. Emine Baş, aşıların enfeksiyon hastalıklarına karşı geliştirilmiş en etkili korunma yöntemi olduğunu söyledi.

27 Nisan 2022 Çarşamba 12:59
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Baş: Aşılar, enfeksiyon hastalıklarına karşı geliştirilmiş en etkili korunma yöntemdir

Her yıl Nisan Ayının son haftasında kutlanan Dünya Aşı Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Öğr. Gör. Dr. Baş, “Bu haftada her yaştan insanı hastalıklara karşı korumak için aşı kullanımını teşvik etmek amaçlanmaktadır” dedi. 
Aşıların, bağışıklık sistemini uyararak hastalıklara karşı korunma sağlayan ölü ya da zayıflatılmış mikroorganizma (bakteri veya virüs) veya bazı toksoidler içeren biyolojik ürünler olduğunu kaydeden Öğr. Gör. Dr. Baş, “Aşılar, öldürülmüş veya zayıflatılmış mikroorganizma içeren ürünler olduğu için hastalığa neden olmazlar. Aşıların enfeksiyon hastalıklarına karşı geliştirilmiş en etkili korunma yöntemi olduğu bilim dünyasında kabul edilen bir gerçektir” ifadelerini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre aşılamanın en başarılı ve uygun maliyetli halk sağlığı müdahalelerinden biri olduğuna ve her yıl tahmini 4-5 milyon ölümü engellediğine vurgu yapan Öğr. Gör. Dr. Baş, aşılamanın yararlarına yönelik şu bilgileri verdi:
“Aşılama yoluyla bağışıklık kazanmış bireylerden oluşan toplumlar, hastalıkların yayılmasına karşı direnç gösterirler. Bu sayede henüz aşılanmamış veya aşılanmaya engel oluşturan hastalığı olan bireylerde o bulaşıcı hastalığa karşı korunmuş olurlar. Bir toplumun bağışıklanmasıyla, hastalığa duyarlı bireylerin sayısı azalır ve enfeksiyonunun yayılması durur.  
Aşılama ülkelerin üretkenliğini ve dayanıklılığını artırır, aynı zamanda ülkeleri hastalık salgınlarının ezici ekonomik etkilerinden de korur. COVID-19 salgınında gördüğümüz gibi hastalık salgınları yıkıcı ve maliyetlidir. 
Aşılama bulaşıcı hastalık salgınlarının önlenmesi ve kontrol edilmesi için de kritik öneme sahiptir. İnsanlık tarihinde büyük salgınlara neden olan pek çok hastalık günümüzde aşılama sayesinde artık görülmemektedir."
Ülkemizde ilk yoğun aşılama programının 1981 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Genişletilmiş Bağışıklama Programı’ olduğunu anımsatan Öğr. Gör. Dr. Baş, bu programa yönelik şu bilgileri paylaştı:
"Bu program kapsamında günümüzde ulusal çocukluk dönemi aşılama takvimine göre 13 hastalığa karşı aşı uygulanmaktadır. Bu hastalıklar; kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, çocuk felci, Hepatit A, Hepatit B, difteri, boğmaca, tetanos, tüberküloz, kabakulak, heamophilus influenza tip b ve S. Pnömonia’ya bağlı hastalıklardır. Ülkemizdeki tüm çocukların bu hastalıklara karşı ücretsiz olarak aşılanması hedeflenmektedir.
Rotavirüs, Human Papilloma Virüs (HPV) ve Konjuge Meningokok Aşıları ise ulusal aşı takvimimizde olmayıp, ebeveynler tarafından ücretle temin edilip uygulanabilen aşılardır. Çocukların aşılanması ebeveynlerin bir sorumluluğu, çocukların ise en temel hakkıdır. Çocuklarınızın aşılarını ertelemeyin. Unutmayın aşılar hayat kurtarır."

Kaynak: PHA
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