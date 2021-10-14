Bakan Koca duyurdu: Adıyaman ‘Sarı’ oldu

“Adıyaman sarı oldu”

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada korona virüs risk haritasında Çankırı'nın mavi, Adıyaman'ın ise sarı kategoriye geçtiğini belirterek, "Mavi Çankırı: Her 4 kişiden 3'ümüz 2'nci doz aşımızı yaptırdık! İkinci doz aşı oranı yüzde 75'in altında olan bütün iller harekete geçmeli. Yüksek aşı oranıyla ortak hedef, toplum bağışıklığı! Adıyaman'dan beklenen gelişme! İkinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıktık. Hazır Sarıya geçmişken, oranı hızla yükseltelim" dedi.

“Aşı oranı yükseldi, sosyal mesafe azaldı”

Vatandaşların hangi durumda endişe etmeleri, hangi durumda endişe etmemeleri konusunda bilgi veren Koca, “Endişe etmeyin. Aşı oranımız yükseliyor, maviye geçen illerimiz artıyor. Tam doz aşı, yakalanmanız durumunda, hastalığı hafif geçirmenizi sağlıyor. Endişe edin. Maske kullananlar azaldı, sosyal mesafeye hassasiyet zayıf. Aşıları henüz eksik olan çok sayıda insan var" ifadelerine yer verdi.