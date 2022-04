Bakan Koca: Bugün itibariyle yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayımız 21'e çıktı - Videolu Haber

Adıyaman'a, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı havalimanında Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Fatih Doğan, siyasi parti ve STK temsilcileri karşıladı.

İlk olarak Vali Mahmut Çuhadar'ı ziyaret ederek kente ilişkin bilgiler alan Bakan Koca, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemlerde hayatını kaybeden vatandaşların neredeyse tamamının ileri yaş grubu ve ek hastalığı olan kişiler olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin sağlık altyapısı anlamında dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu anlatan Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Salgının günlük hayatımızdan çıktığı her fırsatta dile getiriyoruz. Artık aşımız var, ilacımızda var. Dünya genelinde belli bir toplumsal bağışıklık olduğunu düşünüyoruz. Nitekim son dönemlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın neredeyse tamamı ileri yaş grubu ve ek hastalığı olan kişiler. Bugün itibariyle yoğun bakımda hasta bulunduğu il sayısı 21'e çıktı. Bunlar arasında Adıyaman'ımızda var. Bugün Adıyaman özelinde baktığımızda ilimizde dün sadece bir yeni vaka ve 33 günde vefat yaşanmadığını söyleyebiliriz. Salgın başından bu yana hastaneye yatış ve yoğun bakıma yatışta en düşük sayıları görüyoruz. Ülkemiz genelinde gidilen olumlu gidişat Adıyaman'da da belirgin olarak hissedilmektedir. Koranavirüs süreci sağlık hizmetinin niteliği ve ulaşılabilirliği sağlık alt yapısının gücü ve sağlamlığı acısından Türkiye'nin dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ulaştığımız bu seviyeyi daha da ileri taşımaya kararlıyız.”

“Sağlık yatırımlarına yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz”

Ziyarete ilişkin ise şu değerlendirmede bulunan Koca, “Özellikle sağlık yatırımlarına yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz. İlimizde toplam yatak sayısını 2002'den bu yana 710'dan bin 411'e yani iki katına çıkarttık. 2002'de bir olan 112 acil istasyon sayısı 37'e ambulans sayısı ise 2'den 59'a çıkartıldı. Şu an 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Kahta Ağız Diş Sağlığı Merkezi başta olmak üzere toplam 6 yatırımımız inşaat aşamasında 150 yataklı Adıyaman Devlet Hastanesi'nin ihalesini haziran ayı sonuna kadar tamamlayacağız. Çelikhan Devlet Hastane'mizin uygulama projeleri yapılmakta olup bu yıl içerisinde inşaat ihalesini gerçekleştireceğiz. Bunlara ilaveten planlama aşamasında olan 14 birinci basamak yatırımımız devam ediyor. Bu yatırımlarla Adıyaman bölgesi sağlık üssüne dönüşecektir. Bundan böyle ilimiz başka illere sevk veren değil, çevreden sevk alan bir konuma gelecektir. Adıyaman'daki yatırımlarımıza paralel olarak insan kaynağımıza da çok önem veriyoruz. ” ifadelerini kullandı.

“Salgın bitiyor artık aşıya da ihtiyaç kalmadı gibi düşünmemeliyiz”

Bakan Koca şöyle devam etti:

“2022 itibariyle ilimizde toplam7 bin 542 kişilik hekim ve sağlık çalışanlarımızla vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu sayı 2002'de bin 235 bugün sağlık ordumuzun gücüne güç katacak pırıl pırıl gençler tıp fakültesi ve uzmanlık öğrencilerimizle görüşeceğiz. Geleceğin hekimleriyle bir hekim olarak sohbet edeceğiz. Onların dertlerini dinleyip çözüm üretmeye akıllarındaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağız. Devamında hastanelerimizi ziyaret ederek şifa bekleyen hastalarımızı göreceğiz. Akşamda meslektaşlarımızla iftarda birlikte olacağız. Yapacağımız toplantıların Ramazan'ın bereketine uygun ve verimli geçmesini diliyorum.

Belli bir yaş üzeri olan ve belli risk altına olan vatandaşlar asla hatırlatma dozlarını ihmal etmemeliler. Yapılacak olan Bilim Kurulu Toplantısı yapılacak olan toplantılardan en önemlilerinden biri olarak söylemiştim. Bu toplantıyı doğrusu geniş katılımlı ve yüz yüze yapmak istiyoruz. O nedenle haftaya erteledik. Gecen haftada söylemiştim özellikle Bilim Kurulu okullarda maske olmak üzere birçok konuyu değerlendirmiş olacağız. Bu konuda önerileri daha sonra değerlendirmek üzere konuları kamuoyuna açıklamış olacağız. Ben Bilim Kurulu'nun bu anlamda alacağı önerileri öncesi daha net bir bilgi vermezsem iyi olur. Hepimizin gördüğü gibi salgın giderek etkisini yitiriyor ve azalmış oluyor. Omicron varyantıyla birlikte hastane yükünün çok azaldığını artık biliyoruz. Bir taraftan da etkili olan aşılarımızın olduğunu biliyoruz. Çeşit çeşit 3 çeşit aşımız vatandaşımızın tercihine sunuluyor. Bu anlamda Türkovac aşımızda üretilmeye devam ediliyor. Herhangi bir tedarik sorunun olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle bu dönemde vatandaşlarımızın hele belli bir yaş üzeri olan ve belli risk altına olan vatandaşlarımızın asla ve asla hatırlatma dozlarını ihmal etmemeleri gerekiyor. Salgın bitiyor artık aşıya da ihtiyaç kalmadı gibi düşünmemeliyiz. Aşılı olan vatandaşlarımızın özellikle akciğer enfeksiyonunun daha az olduğunu hatta akciğere inmediğini biliyoruz. Türkovac'da özellikle Omicron varyantına önemli oranda etkili olduğunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Bu anlamda güvenle rahatla herkesin kullanması gerektiğinin altını çiziyorum. Ama önümüzdeki dönem giderek daha da azalacak ve şu an az önce konuşmamda belirttim. 21 ilimizde yoğun bakımda hastanın olmadığını yani hastane yükünün çok azaldığını 21 ilimizdeki yoğun bakımların kapatılmaya doğru gittiğini ve bu süreçte özellikle ilk pikten sonra şu an Türkiye'de hastane yükünün en az olduğu dönemi yaşıyoruz. Bu son derece önemli halen Avrupa'da birçok ülkede vaka sayılarını ve hastane yükünü hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin bu geldiği noktayı önemli buluyorum."

Bakan Koca, açıklamasının ardından kentte devam eden sağlık yatırımlarını incelemek üzere ayrıldı.

Haberin Videosu :