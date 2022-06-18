Aydın: Devlet Hastanesi inşaat ihalesi 26 Temmuz 2022’de yapılacak

150 Yataklı Devlet Hastanesi; 22.040 m2 arsası bulunan eski Devlet Hastanesi arsası üzerine, toplam 25.920 m2 kapalı alana sahip olacak şekilde inşa edileceğini müjdesini veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Her zaman vazgeçilmez ve öncelikli icraatlarımız içinde yer alan sağlık yatırımları hız kesmeden ve kalıcı bir eser bırakma anlayışıyla devam etmektedir. Adıyaman ve ilçelerimize AK Parti iktidarı süresince yapılan tarihi yatırımlara Allah’ın izniyle bir yenisini daha eklemenin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Milletimizden ve hemşehrilerimizden aldığımız güçle şükürler olsun ki, sağlık alanında yapılan personel, yatırım, teknoloji, alt ve üst yapı hizmetleri her geçen gün katlanarak devam etmektedir. Bilindiği üzere, daha önce değerli hemşehrilerimizle paylaştığımız Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi’nin projesi tamamlanmıştı. Şimdi de Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi’nin inşaat ihalesinin 26 Temmuz 2022 tarihinde yapılacağını bildirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi; 22.040 m2 arsası bulunan eski Devlet Hastanesi arsası üzerine, toplam 25.920 m2 kapalı alana sahip olacak şekilde inşa edilecektir."dedi.

"Birlikte toplam 1.700’ün üzerine çıkacaktır"

2002 yılında 710 olan yatak sayısı, 150 yataklı Adıyaman Devlet Hastanesinin tamamlandığında ve devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile birlikte yatak sayısı toplam 1.700’ün üzerine çıkacağını belirten Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi’nde; 191 yatak, 68 poliklinik, 6 ameliyathane, 20 yetişkin ve Yenidoğan yoğun bakımı, 8 diyaliz hasta yatağı, 3 adet doğum salonu, 6 adet yeşil poliklinik, 32 adet acil müşahede, 2 triyaj odası, 10 adet palyatif bakım yatağı, 3 röntgen, 1 tomografi, 1 MR odası, son teknolojik deprem izolatörü yapısı ile 197 araç kapasiteli açık otopark bulunacaktır. Malum olunduğu üzere, 2002 yılında ilimizde 710 olan yatak sayısı, 150 Yataklı Adıyaman Devlet Hastanemiz tamamlandığında ve devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile birlikte toplam 1.700’ün üzerine çıkacaktır. Bir kez daha Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi inşaat ihalesinin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerken, her alanda olduğu gibi özellikle sağlık yatırımlarında bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, milletvekili arkadaşlarıma, bürokratlarımıza, teşkilat mensubu arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."