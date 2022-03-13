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Aydın: Biz sağlık çalışanları bu ağır yükün altında kalmamanın mücadelesini veriyoruz - Videolu Haber

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Halil Aydın, Halkın sağlık gereksinimlerini karşılanmasının önündeki engeller her geçen gün arttığını ve bu engellerle birlikte sağlıkçıların yaşam koşulları katlanamaz hale geldiğini belirtti.

13 Mart 2022 Pazar 11:53
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Aydın: Biz sağlık çalışanları bu ağır yükün altında kalmamanın mücadelesini veriyoruz - Videolu Haber

"Önündeki engeller her geçen gün artarken bu engellerle birlikte sağlıkçıların yaşam koşulları katlanamaz hale geldi."
Sendika binasında açıklamada bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Halil Aydın,"Aylardır sağlık alanındaki sorunları görünür hale getirmek ve çözüm önerilerimizi toplumla paylaşabilmek için çeşitli eylemler düzenledik, düzenliyoruz. Eylemlerde bir yandan halkın sağlık hakkını korumak için mücadele ederken aynı zamanda sağlık çalışanlarının çalışma koşullarından kaynaklanan sorunlarına toplumla paylaşıyoruz. Pandemi süreci bu sağlık sistemi ile artık yol alınamayacağını çok açık bir şekilde gösterdi. Halkın sağlık gereksinimlerini karşılanmasının önündeki engeller her geçen gün artarken bu engellerle birlikte sağlıkçıların yaşam koşulları katlanamaz hale geldi. Toplumun sağlığı sağlık çalışanlarının sağlığı ile mümkündür. Pandemi tüm ağırlığı ve yıkıcı etkisi ile devam ediyor. Biz sağlık çalışanları bu ağır yükün altında kalmamanın mücadelesini veriyoruz. Eğer bu ağırlığın altında kalırsak biliyoruz ki ezilecek olan toplumumuzdur. Taleplerimizle biraz olsun nefes alabilmenin mücadelesini veriyoruz. Sağlık hizmeti verenlerin nefes alamadığı çalışma koşullarında halkımızın yaşam hakkının giderek zorlaşacağını gücümüz yettiğince paylaşmaya, iktidara göstermeye çalışıyoruz."dedi.
"Demokratik olmayan uygulamaların kaldırılmasını, iş güvencesi talebimizin karşılanmasını istiyoruz"
Sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarının düzeltilmesi ve emeğin karşılığı olan ücretin verilmesini isteyen Aydın,"Sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarının düzeltilmesi talebimizin toplumun sağlık hakkı alması ile doğrudan ilişkili olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Emeğimizin karşılığı olan ücreti almayı, demokratik olmayan uygulamaların kaldırılmasını, iş güvencesi talebimizin karşılanmasını istiyoruz. Aynı zamanda, kamu kurumlarında halkın parasız sağlık hizmetini, kolay ve nitelikli almasını mücadelesini veriyoruz."şeklinde konuştu.
Sağlık çalışmaların susmasıyla toplumun nefes alması daha da zorlaşacağını belirten Aydın,Sağlık sistemi sağlıksız hale getirildiği belirterek, toplumun sağlık hakkı ile birlikte yaşam hakkı daha da zorlaşacağını söyledi.
"Yakalayacağımızın umudunu yitirmeden mücadelemizi sürdürüyoruz"
5 dakikada muayene olmayı, aylar sonra verilen randevuların hastalık ve ölümün hak görüldüğünü ileri süren Aydın,"Tüm bu hafta taleplerimizin karşılanmasında iktidar bildiğini okumaya devam ediyor. Bizlere düşük ücreti, fazla çalışmayı, angaryayı, baskıyı ve pandemiye uygun olmayan sağlık kurumlarında çalışmayı reva görürken, topluma da ücretli sağlık hizmetini, 5 dakikada muayene olmayı, aylar sonralarına verilen randevuları, hastalıkları ve ölümü hak görüyor. Sağlık sistemi sağlıksızlığı getiriyor. Bu sağlık sistemi yoksulu, yaşlıyı, çocuğu, kadını yani sağlık hizmetine daha çok gereksinim olanları görmezden geliyor. Tüm bu kötülüklere, eşitsizliklere, baskılara, yaşam hakkımızı yok sayan uygulamalara karşı sesimizi tüm topluma duyurmanın ve çözümü onlarla birlikte yakalayacağımızın umudunu yitirmeden mücadelemizi sürdürüyoruz. Biliyoruz ki; bir sağlıkçılar susarsak toplumun nefes alması daha da zorlaşacak, biliyoruz ki biz karşı durmazsak toplumun nabzı daha zayıf atacak, biliyoruz ki biz gerçeği paylaşmazsak toplumun umudu zayıflayacak, biliyoruz ki biz yeter artık demesek toplumun sağlık hakkı ile birlikte yaşam hakkı daha da zorlaşacak.
Tüm bu sorunları görünür kılmak, çözüm önerilerimizi toplumla paylaşmak, daha da önemlisi umudumuzu tükenmemiştir demek için yürüttüğümüz mücadeleyi daha da büyütüyoruz."dedi.
"Sağlık sistemine sağlıkçılarla birlikte dur diyecektir"
Her koşulda haklın sağlık hakkını savunan iş bırakma eylemimin de zorunluluk arz eden yoğun bakımlar, onkoloji ve diyaliz merkezi hizmet vereceğini ve zorunlu yapılması gereken ameliyatlar yapılacağını duyuran Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu süreçte nöbet eylemlerimizle, basın açıklamalarımızla, bildirilerimizle, beyaz önlüklerimizle sağlık ve yaşam hakkını daha görünür kıldık. 14-15 Mart iş bırakma eylemimizle birlikte mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha göstereceğiz. Biliyoruz ki; halkımız bizim yanımızdadır. Çünkü taleplerimiz tüm toplumun talepleridir. İnanıyoruz ki 14-15 Mart iş bırakma eylemimizde hastaneden randevu almayarak, randevuları iptal ederek halkımız bu piyasacı ve yaşam hakkımızı tanımaya sağlık sistemine sağlıkçılarla birlikte dur diyecektir. Her koşulda halkımızın sağlık hakkını savunan sendikamız iş bırakma eylemimin de zorunluluk arz eden sağlık durumları için; acil servisler, yoğun bakımlar, onkoloji ve diyaliz merkezi hizmet verecek, zorunlu yapılması gereken ameliyatlar yapılacaktır."

 

Kaynak: PHA
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