ATSO ile Özel Park Hospital Hastanesi arasında protokol imzalandı

ATSO, üyelerinin kaliteli ve indirimli hizmet almaları için yapmış olduğu hizmet anlaşmalarına bir yenisini ekledi. Yapılan anlaşma çerçevesinde ATSO’ya üye firmalar Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesi hizmetlerinden yüzde 30 indirimli faydalanabilecekler.

ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu, Özel Park Hospital Hastanesi Müdürü Mehmet Dal ile protokole imza attı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu,"Odamız üyelerine daha kaliteli hizmet sunmak adına yürüttüğümüz çalışmalarımız kapsamında, üyelerimize fayda sağlayacak ve onlara her alanda destek olmak amacı ile Odamız ve işbirliği yaptığımız firmalar arasında indirim protokolleri gerçekleştirmekteyiz. Özel Park Hospital Hastanesi ile gerçekleştirdiğimiz indirim protokolü gereği, oda çalışanları ve üyelerimiz ve 1. derece yakınları indirimden faydalanabilecekler. Üyelerimizin yanı sıra personelimiz veya yakını olduğunu tanzim ederek resmi kimlik belgesi ve üye kartları ile birlikte belgeleyen kişilere sözleşmede tanımlı (yüzde 30) oranında indirim yapılacaktır. Tüm üyelerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Özel Park Hospital Hastanesi Müdürü Mehmet Dal ise, ATSO ile özel indirimli protokol yapmaktan mutluluk duyduklarını ve sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.