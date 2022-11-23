Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
4.854,16
ALTIN
1.045,14
DOLAR
18,62
STERLİN
22,42
EURO
19,34

ATSO ile Özel Park Hospital Hastanesi arasında protokol imzalandı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ile Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile ATSO personeli ve üyeleri Özel Park Hospital Hastanesinin hizmetlerinden avantajlı faydalanabilecek.

23 Kasım 2022 Çarşamba 15:47
25 Okunma
ATSO ile Özel Park Hospital Hastanesi arasında protokol imzalandı

ATSO, üyelerinin kaliteli ve indirimli hizmet almaları için yapmış olduğu hizmet anlaşmalarına bir yenisini ekledi. Yapılan anlaşma çerçevesinde ATSO’ya üye firmalar Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesi hizmetlerinden yüzde 30 indirimli faydalanabilecekler.
ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu, Özel Park Hospital Hastanesi Müdürü Mehmet Dal ile protokole imza attı.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu,"Odamız üyelerine daha kaliteli hizmet sunmak adına yürüttüğümüz çalışmalarımız kapsamında, üyelerimize fayda sağlayacak ve onlara her alanda destek olmak amacı ile Odamız ve işbirliği yaptığımız firmalar arasında indirim protokolleri gerçekleştirmekteyiz. Özel Park Hospital Hastanesi ile gerçekleştirdiğimiz indirim protokolü gereği, oda çalışanları ve üyelerimiz ve 1. derece yakınları indirimden faydalanabilecekler. Üyelerimizin yanı sıra personelimiz veya yakını olduğunu tanzim ederek resmi kimlik belgesi ve üye kartları ile birlikte belgeleyen kişilere sözleşmede tanımlı (yüzde  30) oranında indirim yapılacaktır. Tüm üyelerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Özel Park Hospital Hastanesi Müdürü Mehmet Dal ise, ATSO ile özel indirimli protokol yapmaktan mutluluk duyduklarını ve sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Alan, Sağlıklı yaşam için kış mevsimi önerilerde bulundu
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Alan, Sağlıklı yaşam için kış mevsimi önerilerde bulundu
Mevsimsel depresyon riski kadınlarda 4 kat daha fazla
Mevsimsel depresyon riski kadınlarda 4 kat daha fazla
Türkiye’de enfeksiyona bağlı ölüm nedenleri arasında zatürre ilk sırada yer alıyor
Türkiye’de enfeksiyona bağlı ölüm nedenleri arasında zatürre ilk sırada yer alıyor
Doç. Dr. Kurtuluş: Kaliteli bir yaşam için akciğer sağlığı önemlidir
Doç. Dr. Kurtuluş: Kaliteli bir yaşam için akciğer sağlığı önemlidir
Hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı - Videolu Haber
Hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı - Videolu Haber
Sarıkabadayı: 37 haftadan önce doğan bebekler prematüre kabul edilir
Sarıkabadayı: 37 haftadan önce doğan bebekler prematüre kabul edilir
Elbeyli: Akciğer kanseri ülkemizde ve dünyada en sık görülen kanser türlerinden biridir
Elbeyli: Akciğer kanseri ülkemizde ve dünyada en sık görülen kanser türlerinden biridir
Obezite sağlıklı yaşam için risk
Obezite sağlıklı yaşam için risk
Sağlıkçılar meme kanserine dikkat çekti
Sağlıkçılar meme kanserine dikkat çekti
Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde meme kanserine dikkat çekildi
Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde meme kanserine dikkat çekildi
SANKO Üniversitesi’nde 'Adolesan İdiopatik Skolyoz Kursu'
SANKO Üniversitesi’nde 'Adolesan İdiopatik Skolyoz Kursu'
Asoğlu'ndan, Dünya Ruh Sağlığı Günü mesajı
Asoğlu'ndan, Dünya Ruh Sağlığı Günü mesajı
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Emzirme Haftası etkinliği düzenlendi
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Emzirme Haftası etkinliği düzenlendi
'Sağlıklı Gölbaşı Kansersiz Hayat' projesi farkındalığı
'Sağlıklı Gölbaşı Kansersiz Hayat' projesi farkındalığı
Hastanın kalp çıkışına sıkışan yabancı cisim kasıktan alındı
Hastanın kalp çıkışına sıkışan yabancı cisim kasıktan alındı
Jandarmadan kan bağışına destek
Jandarmadan kan bağışına destek
Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Dönmezler SANKO’da
Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Dönmezler SANKO’da
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden bölgede ilk
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden bölgede ilk
Nemrut Dağı'nda turistlere ilkyardım eğitim
Nemrut Dağı'nda turistlere ilkyardım eğitim
Doç. Dr. Coşkun: Stres zekâ gelişimini olumsuz etkiliyor
Doç. Dr. Coşkun: Stres zekâ gelişimini olumsuz etkiliyor
Adıyaman'da HAP yönetici eğitimi düzenlendi
Adıyaman'da HAP yönetici eğitimi düzenlendi
Boyun bölgesindeki şişlikler ihmal edilmemeli
Boyun bölgesindeki şişlikler ihmal edilmemeli
Tüberküloz laboratuvarı bölgeye hizmet verecek
Tüberküloz laboratuvarı bölgeye hizmet verecek
Süper film ambalaj 'TSE Covıd-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni yeniledi
Süper film ambalaj 'TSE Covıd-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni yeniledi
Mevsim geçişinde solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat
Mevsim geçişinde solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat
Çocuklarda inmemiş testis tedavisi
Çocuklarda inmemiş testis tedavisi
Genç Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanlığına Selma Gündüz getirildi
Genç Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanlığına Selma Gündüz getirildi
Çocuk hastalıkları Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde ele alındı
Çocuk hastalıkları Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde ele alındı
Demirgüç: Fizyoterapistlik, saygınlığını koruyan ve her dönem tercih edilen bir meslektir
Demirgüç: Fizyoterapistlik, saygınlığını koruyan ve her dönem tercih edilen bir meslektir
Çocuklarda ekran süresi uzadıkça göz problemleri artıyor
Çocuklarda ekran süresi uzadıkça göz problemleri artıyor

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim