Asoğlu'ndan, Dünya Ruh Sağlığı Günü mesajı

10 Ekim Günü dünyada Ruh Sağlığı Günü olarak kutlanırken, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Asoğlu da Dünya Ruh Sağlığı Günü vesilesiyle bir mesaj yayınlayarak ruh sağlığının öneminden bahsetti.

Doç. Dr. Asoğlu, mesajında şunları ifade etti:

“Ruh sağlığı, insanın psikolojik yönünü oluşturan ve bir insanın standart mutlu bir hayat sürmesi bakımından, büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda, ruh hastalıklarına karşı önlem alınması açısından, toplumun bilinçlendirilmesinde, Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün büyük önemi vardır. Toplumda, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 10 Ekim günü; Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak belirlenmiştir. Bu yıl 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün teması “Ruh Sağlığını ve Ruhsal İyilik Halini Küresel Bir Öncelik Haline Getirelim” olarak belirlendi. Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından, ruh sağlığı hizmetlerine yönelik farkındalık, hasta hakları savunuculuğu, ulaşılabilir ruh sağlığı hizmetleri için aktif etkinlikler hala devam etmektedir.

Dünya’da az sayıda insan kaliteli ruh sağlığı hizmetlerine ulaşabiliyor. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, ruhsal, nörolojik hastalığı ve madde kullanım bozukluğu olan insanların yüzde 75’i hiçbir tedavi göremiyor. Son yıllarda Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu, Dünya Sağlık Örgütü ve Küresel Ruh Sağlığı Birliği tarafından, bütün dünyada ruh sağlığına yatırım için çok sesli bir çağrıyı içeren Dünya Ruh Sağlığı Günü kampanyası başlatıldı. Bu bağlamda, “Ruh sağlığına herkesin, eşit ve maddi imkânlardan bağımsız bir şekilde ulaşılabilir olması için harekete geç’’ kampanyasında faaliyetler etkin bir şekilde devam etmektedir. Herkesi bu kampanyaya maddi, manevi ve toplumsal destek vermeye çağırıyoruz."

Kaynak: PHA