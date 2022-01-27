Askeri helikopter kolunu yem makinesine kaptıran besici için havalandı - Videolu Haber

İlçeye bağlı Koruca köyünde hayvancılık yapan Abuzer Karaca, hayvanlar için makinede yem hazırladığı esnada kolunu kaptırdı. Karaca'nın yaralandığını gören yakınları sağlık görevlilerinden yardım istedi. Sağlık görevlileri tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşamayınca Malatya 2. Ordu Komutanlığından helikopter talebinde bulunuldu. Askeri helikopter havalanarak, Karaca'ya ulaştı. Askeri helikoptere bindirilen Karaca, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine götürdü. Karaca, acil serviste tedaviye alındı.Kaynak: PHA
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