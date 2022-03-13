ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım: Hekimlerimize can borcumuz ödenmez

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “İnsan yaşamına dokunan ve büyük fedakarlıklar gösteren tüm hekimlerimiz her türlü övgüye layıktır” ifadelerini kullandı.

Sağlık profesyonelleri için çalışma koşullarının çok zorlayıcı olduğunu belirten Dr. Yıldırım, “Karşılaştıkları tüm zorlu koşullara rağmen büyük bir özveri ile mesleklerini yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum” diyerek minnettarlığını dile getirdi.