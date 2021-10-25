Aşı çalışmalarında başarılı personeller ödüllendirildi

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Covid-19 yayılım hızını azaltma yönündeki çalışma kapsamında başarılı bulunan personeller ödüllendirildi.

İl Gençlik Merkezinde düzenlenen ödül töreninde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Fırat ve okulunda yapılan aşı kampanyasında gösterdiği başarılı çalışmalardan dolayı Altınşehir Anadolu Lisesi Müdürü Yaşar Uslu, Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi Müdürü Özgür Tanrıverdi, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkadir Çelik, Adıyaman Anadolu Lisesi Abdulkerim Işık ve Diş Hekimi Kübra Gökçe Baştoklu, Diş Hekimi Yunus Burkay Bakıroğlu, Ebe Medine Akdağ ve Doktor Mustafa Kutlu’ya Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar tarafından Plaket ve Başarı Belgesi verildi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar tarafından "Plaket ve Başarı Belgesi" ile verilen personellere İl Gençlik Merkezinde yapılan ödül töreniyle belgeleri Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz tarafından verildi.