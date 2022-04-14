Galeriler Yazarlar
Adıyaman 14
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.479,87
ALTIN
928,55
DOLAR
14,63
STERLİN
19,23
EURO
15,95

Anne-bebek ilişkisinin etkileri, yaşam boyu sürer

Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, sağlıklı bir insanın gelişiminde 2 yaşa kadar olan zamanın çok önemli olduğunu belirtti.

14 Nisan 2022 Perşembe 11:32
4 Okunma
Anne-bebek ilişkisinin etkileri, yaşam boyu sürer

Bebeklerin zannedildiğinin aksine çevrelerinde olup biteni çok iyi anladıklarına dikkat çekti. Doğru kurulan anne-bebek ilişkisinin etkilerinin tüm yaşam boyu sürdüğünü dile getirdi.
Hemen hemen tüm gelişim alanlarının birbirleriyle paralel bir seyir izlediğini vurgulayan Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, öncelikle bilişsel açıdan insanın belli bir olgunluğa ulaşabilmesi için anne bebek arasında güvenli bağlanım ilişkisinin gelişmesi gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, “Sizi anlamadığını düşündüğünüz bebekler, aslında her şeyi fazlasıyla anlar. Sadece onların anlama şekli, yetişkinlerden farklı olarak, kendine has bir düşünce süzgecine sahip özel sistemidir” diyerek özgüvenli bireylerin yetişmesinde temel olan bebeklik çağına ilişkin önemli tespit ve tavsiyelerde bulundu.  
 “Bebek, “annem gitse de geri gelecek” düşüncesini oluşturabilmeli”
Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, bebeklikte bilişsel gelişim açısından en önemli keşfin, nesne devamlılığı kavramı olduğunu iletti. Nesne devamlılığının, gerçek dünyadaki nesnelerin görüş alanı dışına çıktıkları zaman bile var olmaya devam ettiklerine ilişkin farkındalık durumu olduğu anlattı.  Yani bunun bir anlamda, bebek için, “Gözden ırak olan gönülden de ırak olur” tabirinin bilimsel tanımı olduğunu söyledi.
 1,5-2 yaş arasında bu yetinin kazandırılmış olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, “Bu kavramın bir diğer boyutu ise kişi devamlılığı’dır. Bebek için, “kişi” görüş alanında değilse, yok hükmündedir. Bebek için en önemli kişinin, onun her türlü ihtiyacını karşılayan ve ona bakım veren kişinin annesi olduğu düşünülürse, 1,5-2 yaşına kadar bebeğin, annesi gözünün önünden kaybolduğunda, yok olduğunu düşünerek kendisini parçalarcasına bu olayı protesto etmesi normaldir. Ancak bebek, nesne ve kişi devamlığını kazandığı andan itibaren, bulunduğu yerden başka yerlerde de yaşamın devam ettiğini algılayabilir, “Annem gitse de geri gelir” diyebilir” şeklinde açıkladı. 
“Güvenli bağlanım, önemli bir rol oynar”
 Öte yandan bebeklik döneminin sosyal gelişim özellikleri irdelediğinde, dönemin önemli kazanımlardan birinin, bebek ile anne arasında gelişen güvenli bağlanım ilişkisi olduğu vurgulayan Prof. Dr. Özen, “Bebeğin kişi devamlılığı problemini olumlu bir şekilde çözebilmesinde, güvenli bağlanım, önemli bir rol oynar. Bir diğer deyişle, bilişsel açıdan gelişerek kişi devamlılığını kazanmış olan bebek, eğer o güne kadar annesini her ihtiyaç duyduğunda tutarlı bir şekilde yanında bulmuş ise o zaman ona karşı güvenli bir bağlanım sağlamış olur. Bu sayede de bebeğin düşünce sistemi “İnsanlar gözümün önünden kaybolduğunda yok olmuyorlar, artık bunu biliyorum. Annem de bugüne kadar her ihtiyaç duyduğumda benim yanımda olduğuna göre, annem şimdi gitse de geri gelir ve benim ihtiyaçlarımı karşılar...” şeklinde bir düşünce sistemine dönüşür.” diye konuştu.   
“Bebek, annesinin ayrı bir varlık olduğunu keşfetmeli”
 Bebeklik döneminin benlik gelişimi olarak tanımlayabileceğimiz parçasının da yine bebeğin ayrılıklara vereceği tepkiler olduğuna işaret eden Prof. Dr. Özen, “Bebek, 1,5-2 yaşına kadar, davranışları ile bu davranışların sonuçları arasındaki ilişkileri keşfetmekle meşguldür. Örneğin, bir nesneyi yakalamak için ne kadar uzanması gerektiğini, yemek tabağını masanın kenarından aşağı ittiğinde neler olabileceğini, ellerinin vücudunun bir parçası olduğunu, fakat karyola parmaklığının vücudunun bir parçası olmadığını öğrenir.” dedi. Tıpkı karyola parmaklığının vücudunun bir parçası olmadığını öğrenmesi gibi, bebeğin, bu süre zarfında annesinin de ayrı bir varlık olduğunu anlaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özen, henüz bunun farkına varamayan bebeğin, annesi gözünün önünden kaybolduğunda, hem “Giden geri gelmez” düşüncesi hem daha annesiyle olan önceki deneyimleri çerçevesinde tepki verdiğini anlattı. Bebeğe, “Annem zaten bugüne kadar hiçbir zaman ihtiyaç duyduğumda benim yanımda olmadı ki” düşüncesi yerleşmişse buna bir de “annesinin kendisinden ayrı olmaması gerektiği, onun bir parçası olduğu”na olan inancı da eklendiğinde, ortaya çıkan durumun içinden çıkılmaz bir hal aldığına dikkati çekti.   Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen “Kişi devamlılığı”nı kazanan bebeğin, annesinin kendisinden ayrı bir varlık olduğunu anlaması ve en önemlisi de annesiyle kurmuş olduğu ilişkisine güven geliştirmiş olmasının önemini vurguladı. Ancak bu şekilde bebeğin, annesinden ayrıldığında sükunetini koruyabildiğini, “Bir işi olduğu için gitti ama gitse de geri gelir, o beni bırakmaz, bugüne kadar da hep böyle olmadı mı?......”şeklinde düşünceler geliştirir, aynı mekanda olmasa da onun döneceğini hissedebilir. Bu güven ilişkisi, bireyin tüm hayatını etkileyecek çok önemli bir süreçtir” dedi.
“Bebek, yetişkin bakış açısıyla yargılanmamalı”
Prof. Dr. Özen, bebeğin 2 yaşına kadar bu tepkileri vermesinin normal olduğunu asıl problemin, iki yaşını geçtiği halde bu tepkileri vermeye devam etmesi olduğu tespitinde bulundu. “Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki, bebek bir yandan kişi devamlılığını kazanırken bir yandan da annesiyle kurduğu ilişkiyi test edebilmek için birtakım girişimlerde bulunur. Yetişkinlerin bunları anlaması çok kolay değildir. Kendi içinde farklı kurallar ve bakış açıları içerir. Onun için hiçbir zaman bir bebek, yetişkin bakış açısı temel alınarak yargılanmamalı, bebeğin verebileceği çok doğal tepkiler, “çok huzursuz bir bebek” ya da “huysuz” şeklinde etiketlenmemeli.” tavsiyelerinde bulundu. Bir bebeğin yaşadığı bir olaya herhangi bir şekilde tepki vermesinin, kendisine göre bir anlam ifade ettiğini dile getirerek, bunun yetişkinlerin düşünce sistemine uymaması, böyle bir tepkinin anlamsız olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Bebek için bir anlamı olan bu tepkilerin, yetişkinler tarafından anlaşılmaya ve anlamlandırılmaya çalışılması gerektiğini ifade etti. 
“Anneciğim sen gidince bir daha dönmeyeceğini düşünüyorum ve çok korkuyorum”
 Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, bebek davranışlarına örnekler vererek annelere önerilerde bulundu. Prof. Dr. Özen, “İki yaşına geldiği halde, bir bebek, annesi işe gittiğinde huzursuzluk yaratıyor ve anne geri döndüğünde de ona nefes aldırmayacak ölçüde bire bir ilgi talep edecek davranışlarda bulunuyor ise bunun onun “Anneciğim sen gidince bir daha dönmeyeceğini düşünüyorum ve çok korkuyorum…” mesajını veriş şekli olduğu düşünülmeli.  Bu noktada bebek ile anne arasında bugüne kadar kurulan ilişkinin niteliğinde problem olduğunun, gelişmesi gereken güven ilişkisinin oluşmadığı anlaşılır” diye konuştu.
“Anne, tutarlı tepkiler vermeli”
Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, bunun çözümü için öncelikle, anne-bebek etkileşiminde “yeniden yapılandırılma” çalışmalarının başlatılmasını önerdi. Annenin tutarlı ve sözünde duran bir profil çizmesi gerektiğini savunan Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen sözlerine şu şekilde devam etti:
 "İlişkinin güven temeline oturtulması, annenin, bebeğin ihtiyaçlarına zamanında ve tutarlı tepkiler vermeye başlaması, işten dönüş saatlerinin belli bir düzende olmasına dikkat edilmesi, dışarı çıkarken bu ayrılışın kaçarak, çocuğu aldatarak değil, ona açıklama yaparak gerçekleştirilmesi, geri dönüldüğünde de “İşte bak sana söylemiştim şu kadar saat gideceğim sonra döneceğim ve bak döndüm…” şeklinde “sözünde duran bir anne” olunduğunun bebeğe hissettirilmesi gerekir. Bebeklerin kollarında yetişkinler gibi bir saat olmayabilir ya da onlar, bir yetişkin kadar, yapılan açıklamaları anlamıyor görünebilirler. Ancak şu hiçbir zaman unutulmamalı ki, onların da kendi kafalarında bir saat var ve bu saat, çevresinde yaşanan olaylar belli bir düzende işlediği koşullarda, çok da dakik bir saattir. Her akşam 6’da işten dönen bir annenin, bebeğini kapıda onu beklerken bulması ve 5.30’dan itibaren onu her gün beklediğini öğrenmesi, şaşırtıcı değildir. Ayrıca, o sizi anlamadığını düşündüğünüz bebekler, aslında sizi fazlasıyla anlamakta. Sadece onların anlama şekli, yetişkinlerden farklı, kendi süzgecine sahip bir düşünce sistemidir.”

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
500 bisiklet 'sağlık için pedalla' sloganıyla gençlerle buluştu
500 bisiklet 'sağlık için pedalla' sloganıyla gençlerle buluştu
Adıyaman’da 'Ben Olsaydım’ temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı
Adıyaman’da 'Ben Olsaydım’ temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı
Kanser oranlarında dünya çapında artış var
Kanser oranlarında dünya çapında artış var
Covid-19 engeline takılan kornea nakilleri tekrardan başladı
Covid-19 engeline takılan kornea nakilleri tekrardan başladı
Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde EBUS cihazı kullanılmaya başladı
Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde EBUS cihazı kullanılmaya başladı
SANKO Üniversitesi’nde Türkiye Fizyoterapistler Günü kutlandı
SANKO Üniversitesi’nde Türkiye Fizyoterapistler Günü kutlandı
Hipertansiyon hastaları ilaçlarını kullanarak oruç tutabilir
Hipertansiyon hastaları ilaçlarını kullanarak oruç tutabilir
Dövme boyası yüzde alerjik reaksiyonlar meydana getirebilir
Dövme boyası yüzde alerjik reaksiyonlar meydana getirebilir
Türkmen: Hepatit A virüsü dışkı ile kirlenmiş su ve gıda tüketimine bağlı bulaşmaktadır
Türkmen: Hepatit A virüsü dışkı ile kirlenmiş su ve gıda tüketimine bağlı bulaşmaktadır
İl Sağlık Müdürü Öz, 'Ben Olsaydım' çalıştayı yapılacağını duyurdu
İl Sağlık Müdürü Öz, 'Ben Olsaydım' çalıştayı yapılacağını duyurdu
Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programı
Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programı
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri bilgilendirme yapacak
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri bilgilendirme yapacak
TOBB Fen Lisesi Öğrencileri SANKO Üniversitesi’ne konuk oldu
TOBB Fen Lisesi Öğrencileri SANKO Üniversitesi’ne konuk oldu
Skolyozda erken tanının önemi
Skolyozda erken tanının önemi
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Türkmen, hasta kabulüne başladı
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Türkmen, hasta kabulüne başladı
Mutlu olmanın kuralı duygularınızla barışmak
Mutlu olmanın kuralı duygularınızla barışmak
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri aday öğrencilerle buluştu
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri aday öğrencilerle buluştu
Çay, demir emilimini kahveden fazla azaltıyor
Çay, demir emilimini kahveden fazla azaltıyor
Ramazan ayında beslenme önerileri
Ramazan ayında beslenme önerileri
Başkan Gültoplayan: Amacımız çölyaklıların hayatlarını kolaylaştırmak
Başkan Gültoplayan: Amacımız çölyaklıların hayatlarını kolaylaştırmak
Gazişehir Öğrenci Meclisi’nden SANKO Üniversitesi’ne ziyaret
Gazişehir Öğrenci Meclisi’nden SANKO Üniversitesi’ne ziyaret
Harran Üniversitesi Hastanesi'nde kornea bankası açıldı
Harran Üniversitesi Hastanesi'nde kornea bankası açıldı
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri Adıyaman’da
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri Adıyaman’da
Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Ergun: İleri yaşlarda sağlıklı yaşam için egzersize, egzersiz için fizyoterapistlere ihtiyaç var
Ergun: İleri yaşlarda sağlıklı yaşam için egzersize, egzersiz için fizyoterapistlere ihtiyaç var
Bayılma, kalp hastalıklarının habercisi olabilir
Bayılma, kalp hastalıklarının habercisi olabilir
Dizde ağrı ve şişlik menisküs yırtığının belirtisi olabilir
Dizde ağrı ve şişlik menisküs yırtığının belirtisi olabilir
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Klavye başında oturarak sendikacılık yapmıyoruz
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Klavye başında oturarak sendikacılık yapmıyoruz
Diyabet hastalarında beslenmeye dikkat
Diyabet hastalarında beslenmeye dikkat
Adıyaman'da 48 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 48 ev karantinaya alındı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim