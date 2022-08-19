Ambulans sürücülerine ilk yardım eğitimi

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde çalışan şoförlere ilk yardım eğitimi düzenlendi. Eğitimde kursiyerlere bebek, çocuk ve erişkinlerde temel yaşam desteği, üst havayoluna kaçan yabancı cismi çıkarma, kanamalı hastaya yaklaşım, göğüs ağrısı ve kalp krizinde ilk yardım, düşük kan şekeri, dış kanamalar, kırık ve çıkıklar , donma, sıcak çarpması, hayvan ısırıkları ,yaralı taşıma teknikleri gibi 20 kişilik guruba teorik konular anlatıldı. Teorik bilgiler maketler üzerinde yapılan pratik eğitimlerle pekiştirildi.

Kaynak: PHA