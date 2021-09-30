ADYÜMLAB’da ‘Diş, Kemik ve Bakteriler’ görüntüleniyor

Daha önce çeşitli metal numune ve polimer yapı örneklerinin görüntüleme işlemlerinin yapıldığı ADYÜMLAB’da biyolojik numunelerden olan diş, kemik ve bakteri görüntüleme işlemleri de gerçekleştirilecek.

Yeni cihaz hakkında açıklama yapan ADYÜMLAB Müdürü Doç. Dr. Murat Genç, amaçlarının laboratuvarda bulunan mevcut cihaz ve donanımı daha işlevsel ve kapsamlı bir şekilde kullanmak olduğunu söyledi.

“Yüzey morfolojisindeki değişimler artık merkezimizde görüntülenebiliyor”

Daha önce çeşitli metal numune ve polimer yapı örneklerinin görüntüleme işlemleri merkezde yapıldığını belirten Doç. Dr. Genç, “Merkez Laboratuvarımızda biyolojik numunelerden bakteri, kemik ve diş numuneleri için de çalışmalar başladı. Bakterileri ve diş numunelerin de işlem öncesi ve sonrası oluşan yüzey görüntüsünde meydana gelen değişimler, EDX (Enerji yayılımlı X-Işını Analizi) ile numune yüzeyinin kimyasal analizi ayrıca farklı işlemlere tabi tutulmuş kemik numunelerinin yüzey morfolojisindeki gözenek yapılarında meydana gelen değişimler artık merkezimizde görüntülenebiliyor. Merkez olarak amacımız, mevcut cihaz ve donanımı daha işlevsel ve kapsamlı bir analiz perspektifine koymaktır. Bu kapsamda desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut hocamıza da teşekkür ediyoruz.” dedi.