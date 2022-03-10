ADYÜ’de, kök hücre ve kan bağışı kampanyası

Zeynep Ece için Türk Kızılayı ile birlikte başlatılan kampanyada çok sayıda gönüllü kök hücre ve kan bağışı bekleniyor.

Üniversite Gençlik Meydanı’nda 9-10 Mart (Çarşamba-Perşembe) günleri mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan kampanya ile ilgili konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, “Zeynep Ece, lösemi tedavisi görüyor. Kampanyayı yapmamızın sebebi Zeynep Ece ve lösemi tedavisi gören tüm hasta ve şifa bekleyen kardeşlerimize destek olmaktır. Türk Kızılayı ile birlikte başlattığımız kampanyanın hedefine ulaşacağından hiç şüphem yok. Kimse korkmasın, 3 tüp kan vererek hayat kurtaracaksınız. Maide Suresi’nde belirtildiği gibi, “Kim bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.” düsturuyla hareket etmeliyiz. Üniversitemiz öğrencilerinden ve Adıyamanlı hemşehrilerimden kök hücre ve kan bağışı kampanyamıza destek vermelerini rica ediyorum.” dedi.