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Adıyaman'da yılın ilk bebeği Elif oldu

Adıyaman'da, 2022 yılının ilk saatlerinde ilk dünyaya gelen Mehmet Emin ile Rukiye Polat çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Elif Neva oldu.

01 Ocak 2022 Cumartesi 10:39
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Adıyaman'da yılın ilk bebeği Elif oldu

2022'inin ilk dakikalarında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek yerleşkesinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Mehmet Emin ile Rukiye Polat çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Elif Neva oldu.  Yılın ilk bebeği olan ve 2 kilo 900 gram olan Elif Neva ile anne ve babasını ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, anne ve bebek hakkında bilgi alarak yeni yıllarını kutladı. Başkan Kılınç, daha sonra sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Kaynak: PHA
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