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Adıyaman’da yerli aşı ‘Turkovac’ uygulanmaya başladı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Türk Bilim insanları tarafından geliştirilen yerli ve milli Covid-19 aşısı TURKOVAC aşılama çalışması başladı.

07 Şubat 2022 Pazartesi 16:06
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Adıyaman’da yerli aşı ‘Turkovac’ uygulanmaya başladı

Yerli aşı aşılama çalışmaların başladığını belirten Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz,"Covid-19 pandemisi ile mücadelede en etkin yöntem olan aşılama çalışmaları 14 Ocak 2021 tarihi itibariyle ülkemizde başlamış olup hız kesmeden devam etmektedir. Adıyaman genelinde aşılama uygulamaları tüm kamu ve özel hastanelerde, ilçe sağlık müdürlüklerinden oluşturulan mobil ekipler tarafından sahada ve tüm aile sağlığı merkezlerinde devam etmektedir. Sağlık Bakanlığımız tarafından da ifade edildiği gibi Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen TURKOVAC aşısı 29 Aralık 2021 tarihi itibariyle şehir hastanelerinde uygulanmaya başlanmıştır. Adıyaman ilimizde de TURKOVAC aşısı uygulanmasına 7 Şubat 2022 Pazartesi günü itibariyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanemizde başlamıştır. Vatandaşlarımız Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS).182 ve e-nabız’dan randevu alarak aşılarını güvenle yaptırabilirler" dedi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 07.02.2022 16:44
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