Adıyaman'da jandarma personellerinden Kızılay'a kan desteği

İl Jandarma Komutanlığında kurulan Kızılay'ın kan bağışı aracına giden askerler kan verdi. Personelin yoğun ilgi gösterdiği kan bağışının belirli zamanlarda düzenleneceği bildirildi.

Tüm dünyada ve Türkiye'de Covid-19 hastalığı nedeniyle azalan kan ve kan ürünlerinde stok düşümesi nedeniyle Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı hizmet binasında Kızılay Kan Merkezi tarafından Jandarma personelinin katılımı ile kan bağışı yapıldı. Adıyaman İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt ve diğer jandarma personelinin katılımı ile düzenlenen kan bağışında 60 ünite kan bağışı yapıldı.