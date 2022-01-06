Adıyaman'da jandarma personeline ilk yardım eğitimi

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından İl Jandarma Komutanlığı personeline ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimde jandarma personellerine bebek, çocuk ve erişkinlerde temel yaşam desteği, üst havayoluna kaçan yabancı cismi çıkarma, kanamalı hastaya yaklaşım, göğüs ağrısı ve kalp krizinde ilk yardım, düşük kan şekeri, dış kanamalar, kırık ve çıkıklar, donma, sıcak çarpması, hayvan ısırıkları, yaralı taşıma bilgileri verildi. Eğitimde 20 jandarma personeline teorik konular anlatıldı. Eğitimde teorik bilgiler maketler üzerinde yapılan pratik eğitim gerçekleştirildi.