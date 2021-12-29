Adıyaman'da ilk kez endokospik ventrikül içi tümör ameliyatı yapıldı

Adıyaman’da yaşayan 44 yaşındaki Bedriye Özçelik aylardır şiddetli baş ağrısı ve gün içinde başlayan bilinç bulanıklığı şikâyeti ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Akut hidrosefaliye neden olan 3. Ventrikül içinde yerleşmiş Beyin tümörü tanısı konularak Beyin ve Sinir Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesine yatırılıp uygun tedavisi başlandı.

Gerekli operasyon hazırlıklarının ardından hastaya yaklaşık 3 cm’lik kesi ve kafatasına açılan bir delikten beyin ameliyatlarına özel bir kamera sistemi (Nöroendoskop) ile girilerek endoskopik Ventrikül içi tümör çıkarılması ameliyatı yapıldı.Yapılan ameliyatın ardından beyin tümörü başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Ameliyatla ilgili gazetecilere açıklama yapan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Abdulkadir Demir,"41 yaşındaki bayan hastamızda akut hidrosefali nedeniyle bilinç kaybına sebep olan beynin ventrikül sistemi içerisinde yerleşmiş yaklaşık 2 cm lik bir beyin tümörü saptadık. "Kolloid Kist" adı verilen nadir görülen bir beyin tümörü olan bu lezyon müdahale edilmediği taktirde ani ölüme bile sebep olabilmektedir. 3. Ventrikül içine yerleşmiş bu tümör açık beyin ameliyatı ile çıkarılabilir fakat bu ameliyatta tümöre ulaşabilmek için beynin merkezinde yer alan yapıların kesilmesi ve ekarte edilmesi gerekmektedir. Açık ameliyatın riskinin yüksekliği ve olası komplikasyonların hastaya anlatılması sonrası daha az riskli ve kısa süren fakat teknolojik altyapı ve endoskop alanında tecrübe gerektiren bu ameliyata karar verdik. Yaklaşık 1,5 saat süren bu ameliyatımızda 3 cm’lik küçük bir kesiden girilerek kafatasına açtığımız bir delik(burr hole) ile beyin ameliyatlarına özel kamera sistemi (möroendoskop) kullanılarak beyin ventriküler sistemine girdik. Kistik yapıdaki tümörün kanama kontrollü bir şekilde içine girdik, kisti boşalttık ve kist çeperini çıkardık. Başarılı geçen operasyon sonrası hastayı 1 gün yoğun bakım şartlarında takip ederek beyin ve sinir cerrahisi servisine aldık. Bilinç kapalı bir şekilde yoğun bakıma alınan hastamız yaptığımız başarılı ameliyat sonrası 2. günde tek başına yürüyebilecek ve kendi ihtiyaçlarını giderebilecek seviyeye geldi." Dedi.

Ameliyatı Adıyaman'da yapmaktan gurur duyduğunu belirten Op.Dr. Demir,"Beyin tümörlerinin yaklaşık yüzde 1'lik kısmını oluşturan ve oldukça nadir görülen bir beyin tümörü olan Kolloid kistler, histolojik olarak iyi huylu olup yerleşim yerlerinin kötü olması ile bilinirler. Çoğu merkezde "İnterhemisferik Transkallozal yaklaşım" dediğimiz açık beyin ameliyatı ile çok riskli ve ameliyat sonrası nöbet geçirme, konuşamama gibi komplikasyonlara yol açabilen büyük bir ameliyatla çıkarılmaktadır. Fakat hastanemizde Nöroendoskopumuzun olması ve benim bu konuda aldığım eğitim ve tecrübelerim nedeniyle hastamızda minimal invaziv bir girişim tercih ettik. Türkiye’de sayılı büyük merkezlerde yapılabilen bu ameliyatı Adıyaman’da yapmak benim ve ekibim adına büyük bir gurur kaynağıdır. Bize bu imkanları sağlayan ve desteklerini esirgemeyen hastane yönetimine ve bize güvenen hastamıza teşekkürlerimi iletiyorum." Şeklinde konuştu.

"Bölgemize ve farklı illerden gelen hastalarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz"

Hastane olarak önemli bir operasyonu gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını ifade eden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, ise şunları söyledi:

"Hastane olarak gerek branşlarında uzman hekimlerimiz, hastane çalışanlarımız ve modern cihazlarımızla sadece Adıyaman halkına değil, bölgemize ve farklı illerden gelen hastalarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Hastanemiz bünyesinde bir biri ardına önemli operasyonlara imza atarken son olarak hastanemiz hekimlerinden Op.Dr. Abdulkadir Demir tarafından bölgede ilk defa uygulanan başarılı bir operasyon yapılmıştır. Başarılı operasyona imza atan hekimimize ve ekibine teşekkür ediyorum"