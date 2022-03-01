Adıyaman'da ilk defa 'Kapalı Kameralı Ameliyat' yapıldı

Kolon kanseri tedavisi gören Hacire Şahin, tedavi sırasında nefes darlığı, baygınlık ve çarpıntı şikayetleriyle geldiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Ömer Cenap Gülyüz ve Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Murat Ercişli, tarafından yapılan muayenede kalp etrafında toplanan 3,5 cm kalınlığında sıvı tespit edildi.

Ameliyata alınan Şahin, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Ömer Cenap Gülyüz ve Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Murat Ercişli tarafından ilk defa uygulanan yöntemle kalp etrafında toplanan sıvıyı kalp zarına endoskopik yolla 'Kapalı Kameralı Ameliyat' sistemle girilerek biriken sıvı boşaltıldı. Kısa süre yoğun bakımda gözlem altına alınan Şahin, takibinin ardından servise alınarak sağlığına kavuştu.

"Açık cerrahiye göre yapılan kesiler oldukça küçüktür"

Adıyaman'da ilk defa 'Kapalı Kameralı Ameliyat' ile hasta çok daha az ağrılı ve çok daha konforlu yöntem ile ameliyat edilerek hastanın sağlığına kavuştuğunu belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ömer Cenap Gülyüz,"Torakoskopik cerrahi tekniği yani VATS, bir kamera yardımı ile göğüs kafesinin içinin görüntülendiği ve ameliyat giriş yerleri için en az doku hasarı oluşturarak operasyonların yapılabildiği cerrahi tekniktir. Torakosopik cerrahi, günlük konuşmada 'kapalı kameralı ameliyat' tabiri ile ifade edilen operasyon tekniğinin göğüs boşluğu için uygulanan şekli olarak kabaca tarif edilebilir. VATS prosedüründe, göğüs duvarına küçük boyutlu bir ya da birkaç kesi yapılır. Bu kesilerden torakoskop adı verilen bir kamera ve tekniğe uygun cerrahi aletler ile göğüs kafesinin içerisine girilir. Kamera aracılığı ile göğüs boşluğunun her köşesi görüntülenebilmekte ve monitöre yansıtılmakta, hasta başında olan cerrah da monitörden takip ettiği görüntü üzerinden ameliyatı gerçekleştirmektedir. Açık cerrahiye göre yapılan kesiler oldukça küçüktür. Solunuma destek olan kaslara en az hasar verilir ve kaburgalar esnetilmeden ameliyat gerçekleştirilir. Bu gibi olumlu özellikleri ile VATS, açık cerrahiye oranla çok daha az ağrılı ve çok daha konforlu bir cerrahi yöntemdir. Bu avantajları sayesinde hastanede yatış süresi kısalmakta ve hastalar günlük hayatlarına en kısa sürede geri dönebilmektedir."dedi.

"Mağduriyet yaşamamaları konusunda hassasiyetle görev yapıyoruz"

Doktorlara gerekli donanımları sağlayarak ve hastaların il dışına sevkini önleyerek kaliteli hizmet anlayışıyla çalıştıklarını aktaran Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan ise şunları söyledi:

"Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi olarak gerek hekimlerimizle gerek donanımlı sağlık personellerimizle ilimize en kaliteli sağlık hizmetini sunmak için çalışıyoruz. Hastalarımızı burada tedavi ederek il dışına gitmelerini ve mağduriyet yaşamamaları konusunda hassasiyetle görev yapıyoruz. Ameliyatı gerçekleştiren hekim arkadaşlarımızı ve sağlık personellerimizi tebrik eder hastalarımıza sağlıklı güzel ömürler dilerim"