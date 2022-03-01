Galeriler Yazarlar
Adıyaman 10
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1.970,58
ALTIN
862,59
DOLAR
13,95
STERLİN
18,75
EURO
15,61

Adıyaman'da ilk defa 'Kapalı Kameralı Ameliyat' yapıldı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nefes darlığı, baygınlık ve çarpıntı şikayetleriyle başvuran Hacire Şahin (53) kalp etrafında toplanan sıvı 'Kapalı Kameralı Ameliyat' sistemiyle sağlığına kavuştu.

01 Mart 2022 Salı 12:33
20 Okunma
Adıyaman'da ilk defa 'Kapalı Kameralı Ameliyat' yapıldı

Kolon kanseri tedavisi gören Hacire Şahin, tedavi sırasında nefes darlığı, baygınlık ve çarpıntı şikayetleriyle geldiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Ömer Cenap Gülyüz ve Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Murat Ercişli, tarafından yapılan muayenede kalp etrafında toplanan 3,5 cm kalınlığında sıvı tespit edildi. 
Ameliyata alınan Şahin, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Ömer Cenap Gülyüz ve Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Murat Ercişli tarafından ilk defa uygulanan yöntemle kalp etrafında toplanan sıvıyı kalp zarına endoskopik yolla 'Kapalı Kameralı Ameliyat' sistemle girilerek biriken sıvı boşaltıldı. Kısa süre yoğun bakımda gözlem altına alınan Şahin, takibinin ardından servise alınarak sağlığına kavuştu.
"Açık cerrahiye göre yapılan kesiler oldukça küçüktür"
Adıyaman'da ilk defa 'Kapalı Kameralı Ameliyat' ile hasta çok daha az ağrılı ve çok daha konforlu yöntem ile ameliyat edilerek hastanın sağlığına kavuştuğunu belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ömer Cenap Gülyüz,"Torakoskopik cerrahi tekniği yani VATS, bir kamera yardımı ile göğüs kafesinin içinin görüntülendiği ve ameliyat giriş yerleri için en az doku hasarı oluşturarak operasyonların yapılabildiği cerrahi tekniktir. Torakosopik cerrahi, günlük konuşmada 'kapalı kameralı ameliyat' tabiri ile ifade edilen operasyon tekniğinin göğüs boşluğu için uygulanan şekli olarak kabaca tarif edilebilir. VATS prosedüründe, göğüs duvarına küçük boyutlu bir ya da birkaç kesi yapılır. Bu kesilerden torakoskop adı verilen bir kamera ve tekniğe uygun cerrahi aletler ile göğüs kafesinin içerisine girilir. Kamera aracılığı ile göğüs boşluğunun her köşesi görüntülenebilmekte ve monitöre yansıtılmakta, hasta başında olan cerrah da monitörden takip ettiği görüntü üzerinden ameliyatı gerçekleştirmektedir. Açık cerrahiye göre yapılan kesiler oldukça küçüktür. Solunuma destek olan kaslara en az hasar verilir ve kaburgalar esnetilmeden ameliyat gerçekleştirilir. Bu gibi olumlu özellikleri ile VATS, açık cerrahiye oranla çok daha az ağrılı ve çok daha konforlu bir cerrahi yöntemdir. Bu avantajları sayesinde hastanede yatış süresi kısalmakta ve hastalar günlük hayatlarına en kısa sürede geri dönebilmektedir."dedi.
"Mağduriyet yaşamamaları konusunda hassasiyetle görev yapıyoruz"
Doktorlara gerekli donanımları sağlayarak ve hastaların il dışına sevkini önleyerek kaliteli hizmet anlayışıyla çalıştıklarını aktaran Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan ise şunları söyledi:
"Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi olarak gerek hekimlerimizle gerek donanımlı sağlık personellerimizle ilimize en kaliteli sağlık hizmetini sunmak için çalışıyoruz. Hastalarımızı burada tedavi ederek il dışına gitmelerini ve mağduriyet yaşamamaları konusunda hassasiyetle görev yapıyoruz.  Ameliyatı gerçekleştiren hekim arkadaşlarımızı ve sağlık personellerimizi tebrik eder hastalarımıza sağlıklı güzel ömürler dilerim"

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman'da 96 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 96 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 5 günde 1060 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 5 günde 1060 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 169 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 169 ev karantinaya alındı
Suriye uyruklu hasta ilk kez uygulanan yöntemle sağlığına kavuştu
Suriye uyruklu hasta ilk kez uygulanan yöntemle sağlığına kavuştu
Adıyaman'da 2 günde 523 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 2 günde 523 ev karantinaya alındı
İGD Başkanı Harıkçı: Adıyaman bir tek hastaneye mahkum edilmiştir
İGD Başkanı Harıkçı: Adıyaman bir tek hastaneye mahkum edilmiştir
Bakan Koca vaka sayılarının arttığı illeri paylaştı
Bakan Koca vaka sayılarının arttığı illeri paylaştı
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 'Teşekkür' belgesi
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 'Teşekkür' belgesi
Üniversite öğrencileri köy çocuklarıyla buluştu
Üniversite öğrencileri köy çocuklarıyla buluştu
Adıyaman'da 7 günde 2 bin 239 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 7 günde 2 bin 239 ev karantinaya alındı
Minik Aybars hayata tutunmak istiyor - Videolu Haber
Minik Aybars hayata tutunmak istiyor - Videolu Haber
Adıyaman'da 325 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 325 ev karantinaya alındı
Kahta’da hakimlerden 2 günlük iş bırakma eylemi
Kahta’da hakimlerden 2 günlük iş bırakma eylemi
Adıyaman'da hekimler 2 gün iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman'da hekimler 2 gün iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman'da Hekim Sen üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman'da Hekim Sen üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman'da 385 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 385 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da İl Kanser Kontrol Danışma Kurulu toplantısı yapıldı
Adıyaman'da İl Kanser Kontrol Danışma Kurulu toplantısı yapıldı
Adıyaman'da 241 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 241 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 7 günde 2 bin 969 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 7 günde 2 bin 969 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 523 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 523 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 336 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 336 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 475 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 475 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da doktorlar iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman'da doktorlar iş bıraktı - Videolu Haber
Dört günde bin 635 adres karantina altına alındı
Dört günde bin 635 adres karantina altına alındı
Adıyaman'da 2 günde 820 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 2 günde 820 ev karantinaya alındı
Vali Çuhadar, 4. doz aşısını TURKOVAC tercih etti
Vali Çuhadar, 4. doz aşısını TURKOVAC tercih etti
Adıyaman’da yerli aşı ‘Turkovac’ uygulanmaya başladı
Adıyaman’da yerli aşı ‘Turkovac’ uygulanmaya başladı
Adıyaman'da 5 günde 1061 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 5 günde 1061 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 1 yılda 11 bin hastaya evde sağlık hizmeti sağlandı
Adıyaman'da 1 yılda 11 bin hastaya evde sağlık hizmeti sağlandı
Adıyaman'da 3 günde 570 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 3 günde 570 ev karantinaya alındı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim