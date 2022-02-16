Adıyaman'da İl Kanser Kontrol Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü ek bina toplantı salonunda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Mustafa Kutlu, Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Ayşe Temel Göçeroğlu ve sağlık çalışanların katıldığı Kanser Kontrol Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Mustafa Kutlu’nun açılış konuşmasının ardından Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Ayşe Temel Göçeroğlu tarafından sunum yapılarak kanser istatistikleri paylaşıldı.

Toplantı sonunda İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Belediye, İl Müftülük, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Adıyaman Üniversitesi, Yunus Emre Meslek Teknik Anadolu Lisesi ve özel hastane temsilcilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda kanser kontrol çalışmaları ile ilgili karalar alındı.