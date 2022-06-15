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Adıyaman'da Hekimsen üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber

Adıyaman'da, Hekimsen üyeleri şartlarının iyileştirilmesini isteyerek iş bıraktılar.

15 Haziran 2022 Çarşamba 16:18
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Adıyaman'da Hekimsen üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber

Öğle saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan Hekimsen üyeleri şartların iyileştirmesini talep ederek iş bıraktılar.Toplanan Hekimsen üyeleri ellerinde pankart ve dövizlerle haklarının iyileştirilmesini isteyerek protesto etti.
"Hastalarını muayene edecek zamanı dahi bulamayan hekimleriz"
Toplanan Hekimsen üyeleri adına açıklama yapan Hekimsen Sosyal Medya Koordinatörü Mine Kayacı Yıldız,"Özlük hakları sürekli elinden alınan, her gün hakarete, şiddete, darba maruz kalan, dövülen, sövülen, canına kastedilen ve sonunda öldürülenleriz, 3-4 dakika arayla hasta baktırılmaya zorlanan, dünya tıp nosyonunun gerektirdiği kalitede hastalarını göremeyen, duyamayan, dinleyemeyen, hastalarına dokunamayan, hastalarını muayene edecek zamanı dahi bulamayan hekimleriz."dedi.
"Biz hekimlerin hak ettikleri gelire ulaştırılmalarıdır"
Sağlık politikalarının bir an önce düzeltilmesini isteyen Hekimsen Sosyal Medya Koordinatörü Mine Kayacı Yıldız,"Hekimliğin onurlu duruşunu, bu mesleğin manevi saygınlığını ve itibarını artık hissedemeyenleriz. Sağlık sistemindeki problemleri anlatmak için defalarca konuşan, bağıran fakat nihayetinde, doğruları söylediğimiz için, dokuz köyden kovulur gibi, kapı dışarı edilenleriz. Geldiğimiz bu noktada Sağlık politikalarında birçok yanlış uygulama olmakla beraber, Hekimsen’in acil hayata geçirilmesini istediği talepleri şunlardır. Etkin bir sağlıkta şiddet yasasının çıkarılması, sağlıkta şiddete karşı talep ettiğimiz uygulamaların bir an evvel yürürlüğe konulması, yeterli ve hastanın hakkını korurken, hekimlerin haklarını göz ardı etmeyen , modern hekimlik uygulamalarını yerine getirmemize engel olmayan bir Malpraktis yasasının çıkarılması, özlük haklarımızın düzeltilmesi, Aile Hekimliği Sözleşme Ödeme Yönetmeliğinden Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine, Hasta Hakları Yönetmeliğinden Sicil Amirleri Yönetmeliğine tıp standartlarının dışına çıkmış tüm yönetmeliklerin düzenlenmesi ve biz hekimlerin hak ettikleri gelire ulaştırılmalarıdır."şeklinde konuştu.
"Son yasa tasarısı ile bir darbe daha aldık"
Hekimlerin, 12 Eylül darbesi ile yitirilen haklarının iadesini beklerken son yasa tasarısı ile bir darbe daha aldıklarını aktaran Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bilindiği üzere 14 Mart Tıp Bayramı’nda en yetkili ağızlardan hekimlere birtakım müjdeler verilmiş, Hekimsen’in olmazsa olmaz dediği bu taleplerinin karşılanacağı basın yayın ve diğer iletişim yollarıyla ilan edilmişti. Ne var ki, malpraktis ve şiddet yasaları sahanın ve hekim örgütlerinin görüşlerine dahi başvurulmadan ben yaptım, oldu yaklaşımı ile meclisten geçirilmiş, gelir düzeyini arttırma yönündeki düzenleme de aynı yaklaşımla meclise sunulmuştur. Bu düzenleme gerçekte makyaj yapma çabasıdır. Aile Hekimlerini, Üniversite Öğretim Görevlileri ve Öğretim Üyelerini kapsamadığı gibi hastanelerde çalışan hekimlere de hemen hiçbir kazanım sunmamaktadır. Kapsam ve iddia edilen getiriler, 14 Mart günü verilen sözlerden ve bahsi edilen tarih yazma iddialarından çok uzaktır. Her zamanki gibi performans üzerinden oynamalar yaparak halkın kaliteli sağlık hizmeti alması yerine sayısal çoklukla hizmet alması tercih edilmiş, halkın sağlığı hiçe sayılmıştır. Bu sistemle hekimler hariç tıbba dayalı tüm sanayi ve sektörlerin kazanması sağlanmaktadır. Biz hekimler, 12 Eylül darbesi ile yitirilen haklarımızın iadesini beklerken bu son yasa tasarısı ile bir darbe daha aldık. Bu darbe sonunda bizi bir araya getirdi; artık tek yumruğuz. Biz hekimlerin haklarını aramaktan vazgeçmeyecek olan, tüm haklarımızı alana kadar meşru mücadelesine devam edecek olan ve bu birlikteliğe katkı sunup, birlikte hareket eden tüm sendika ve meslek örgütlerimize teşekkür ediyoruz. Sağlık ocağında kafasından silahla vurulup öldürülen Dr. Hüseyin Ağır’a, uzun saatler süren yorucu nöbetinden çıktığında yorgunluktan direksiyon başında uyuya kalıp şehit düşen Dr. Rümeysa Berin Şen’e, hastanede defalarca bıçaklanarak öldürülen Dr. Ersin Arslan’a, hamile olduğunu söylemesine rağmen darp edilen Dr. Türkan Akın’a, kafasına mermerle vurulan Dr. Sadık Oluk’a bu mücadeleyi borçluyuz. Biz hekimler her gün sayısız sözel şiddete, hakarete, tehdite maruz kalırken mücadeleden hiçbir zaman kaçmadık, gördüğümüz eziyete ve itibarsızlaştırılma çabasına rağmen hiçbir yere gitmedik, buradayız. Bizler; bu ülkenin çocukları, gençleri, yaşlıları, bizler bu ülkenin hekimleriyiz"
Açıklamanın ardından üyeler bir süre slogan atarak ayrıldılar.

Kaynak: PHA
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