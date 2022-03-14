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Adıyaman'da Hekimsen üyeleri 3 gün iş bıraktı - Videolu Haber

Adıyaman'da, Hekimsen üyeleri şartlarının iyileştirilmesini isteyerek 3 gün iş bıraktılar.

14 Mart 2022 Pazartesi 15:58
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Adıyaman'da Hekimsen üyeleri 3 gün iş bıraktı - Videolu Haber

Öğle saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan Hekim ve diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekimsen) Adıyaman Şubesi üyeleri ellerinde pankart ve dövizlerle şartlarının iyileştirilmesini isteyerek, 3 gün iş bıraktılar.
"Sizlerin sağlığıyla ilgili aklı selim kararlar alamayız"
Toplanan üyeler adına açıklama yapan Hekimsen Adıyaman Şubesi adına Uzman Doktor Mine Kayacı Yıldız,"103 yıl sonra bugün, şerefli tıp bayramımızı kutlarken, biz hekimler, her birimiz birer Hikmet Boran’ız. Hekimlik mesleğini, onu değersizleştirerek işgal etmek isteyenlerin ellerinden kurtarmaya geldik. Bizler 5 dakikada bir hasta bakarken sizlerin dertlerine derman olamayız. Bizler acillerde 24 saat, diğer branşlarda 36 saat aralıksız çalıştırılarak, sizlerin sağlığıyla ilgili aklı selim kararlar alamayız. Bizler insanlık dışı çalışma koşullarından çıkıp eve dönerken yolda can vermek pahasına sizlerin canını kurtaramayız. Bizler 20 yılda ancak kazanabileceğimiz malpraktis nedenli tazminat davalarına maruz kalırken, sizlerin riskli hastalıklarınızda taşın altına elimizi koyamayız."dedi.
"Caydırıcı ve ertelemesiz cezalarla sağlıkta şiddetin tamamen önüne geçin"
Hocalık ve yöneticilik makamlarına siyasi torpilli kişileri değil, liyakatli kişileri getirilmesi gerektiğini söyleyen Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bizim canımız tehlikedeyken, sizinkini kurtaramayız. Bizim çalışma koşullarımız iyileşmeden, sizlerin muayene ve tedavi olma koşullarınız iyileşemez. Bizleri, tıp ve diş hekimlerini, muhatap alın ve bizlerle diyaloğa girin SABİM’i kapatın. Mesleğimizi icra edilemez hale getiren, haksız ve adaletsiz malpraktis davalarından bizleri kurtarın. Başta arttırılmış güvenlik önlemleriyle, ek olarak da caydırıcı ve ertelemesiz cezalarla sağlıkta şiddetin tamamen önüne geçin. Yönetici mobbinginin önünü açan, yönetici inisiyatifine bırakılan mevzuatları yeniden düzenleyin. Hocalık ve yöneticilik makamlarına siyasi torpilli kişileri değil, liyakatli kişileri getirin. Ürettiğimiz işe, verdiğimiz emeğe ve aldığımız riske karşılık gelen ücretleri, meslek gruplarına ve kıdeme göre dünya standartlarında yeniden düzenleyin. Vel hasılı tüm bunları içeren hekim yasasını artık çıkarın. Biz hekimleri, bu vatanın özverili evlatlarını kurumlarımızdan ve dahi ülkemizden kovmak yerine, bizlere sahip çıkın. Daha önceki eylemlerimizde de söylediğimiz üzere; çağdaş ülkeler düzeyinde hekimlik ve emeklilik, hekimlik meslek onuruna yakışır bir hayat, öldürülme korkusu yaşamadan yaşatmak üzerine kurulu mesleğimizi hakkıyla icra etmek için, gerçek anlamda bizi temsil eden Hekimsen yönetim kurulunun almış olduğu 21 No’lu kararı doğrultusunda, 14-15-16 Mart’ta, tam gün esasına göre iş bırakıyoruz. Bu ilk eylemimiz değil, bu problemlerimizi çözmediğiniz sürece de son olmayacak."
Yapılan açıklamanın ardından toplanan hekimler, bir süre slogan atarak dağılarak iş bıraktılar.

 

Kaynak: PHA
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