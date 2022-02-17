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Adıyaman'da hekimler 2 gün iş bıraktı - Videolu Haber

Adıyaman Aile Hekimleri Derneği (ADAHED) ve Adıyaman Tabipler Odası ve Adıyaman Aile Hekimleri Derneği üyeleri, 2 gün iş bırakarak çalışma koşullarının iyileştirilmesini istediler.

17 Şubat 2022 Perşembe 15:49
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Adıyaman'da hekimler 2 gün iş bıraktı - Videolu Haber

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan Adıyaman Aile Hekimleri Derneği (ADAHED) ve Adıyaman Tabipler Odası ve Adıyaman Aile Hekimleri Derneği üyeleri 2 gün iş bırakarak çalışma koşullarının iyileştirilmesini istediler.
Toplanan üyeler adına açıklama yapan Adıyaman Aile Hekimleri Derneği Genel Sekreteri Abdullah Çolak,"Aile hekimleri olarak son bir yıl içerisinde tüm yurtta 4 defa iş bırakıp, 3 defa miting yaparak kamuoyuna ve sağlık bakanlığına sesimizi duyurmaya çalıştık. Sağlık bakanlığı halen bizleri duymamak, verdikleri sözlerde durmamak, aile hekimliği sistemini çökertmekte ısrar etmektedir. Sağlıkta dönüşüm ile birlikte verilen sözler unutulmuş, aile sağlığı merkezleri modernize edilmek yerine kaderlerine terk edilmiştir. Birçok aile sağlığı merkezi fahiş artan elektrik, doğalgaz faturalarını ödeyememekte, artan personel giderlerini karşılayamamaktadır. Yakın zaman içerisinde Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan ve ücretleri aile hekimleri tarafından karşılanan 20.000 ’e yakın yetişmiş sağlık çalışanı işsiz kalacak, aile sağlığı merkezlerinde verilen birçok hizmet durma noktasına gelecektir."dedi.
Son bir ay içerisinde 197 hekim ülkesini terk ettiğini ileri süren Çolak,"Pandemi döneminde bile, negatif performansa dayalı angaryalar arttırılarak aile hekimleri değersizleştirilmiştir. Son bir ay içerisinde 197 ve Son bir yıl içerisinde ülkesini terk eden binlerce hekim, sizlerin eseridir. Günübirlik politikalara alet edilmiş aile hekimliği sistemi istemiyoruz. Yapılan mevzuat düzenlemesi ile yüzlerce meslektaşımızı kaybettiğimiz bir dönemde, moral ve motivasyonumuz yok edilmiş sözleşme feshi baskısı  altında hizmet sunmamız istenmiştir. Aile hekimlerine uygulanan bu orantısız ceza ve baskının gerekçesini anlamakta zorlanıyoruz. Buradan açık bir şekilde haykırıyoruz. Bizlere hak görülen bu ceza yönetmeliğini, istemiyoruz."şeklinde konuştu.
"Şiddete uğrayan hekim ve diğer sağlık çalışanları için adalet istiyoruz"
Hekimler ve tüm sağlık çalışanlarını şiddetin hedefi haline getiren itibarsızlaştırıcı söylemlerden uzak durulmasını isteyen Çolak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kışkırtılmış sağlık talebi, artan angarya ve iş yoğunluğu altında ezilen Hekim ve diğer sağlık çalışanları her gün dozu artan şiddet ile karşı karşıya kalmaktadır. Hekimleri ve tüm sağlık çalışanlarını şiddetin hedefi haline getiren itibarsızlaştırıcı söylemlerden derhal vazgeçilmelidir. Arttırılmış cezalarla Etkin Sağlıkta Şiddet Yasası çıkartılmalı adli merciler sağlıkta şiddet durumunda kanunları şiddeti caydırıcı ve etkili bir şekilde uygulamalıdır. Aksi takdirde bu şiddetin faili siz olacaksınız. Etkin bir sağlıkta şiddet yasası ve bu yasaları uygulayan adalet sistemi istiyoruz. 30 Haziran 2021 tarihli ödeme sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesini ya da önerilerimiz doğrultusunda revize edilmesini istiyoruz. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları olarak makul bir ödeme, hak ettiğimiz bir emeklilik yaşamı istiyoruz. Aile sağlığı merkezi gider ödemelerinin, ASM gider artışına paralel olarak artırılmasını istiyoruz"
Açıklamanın ardından hekimler iş bırakarak dağıldılar.

 

Kaynak: PHA
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