Adıyaman'da Hekim Sen üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber

Öğle saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan Hekim Sen Adıyaman Şubesi üyeleri ellerinde pankart ve dövizlerle hekimlere yönelik yapılan saldırıların önüne geçilmesini isteyerek, özlük haklarının iyileştirilmesini istediler.

"İnsan doğasına aykırı çalışma koşullarından eve dönerken uyuyakalıp can verdirttiniz"

Toplanan hekimler adına açıklama yapan Hekim Sen Adıyaman Şubesi Üyesi Acil Tıp Uzmanı Mine Kayacı Yıldız,"Kutsal bir mesleği icra edeceğim, ülkeme ve insanıma faydalı olacağım gayesiyle gençliğini heba etmiş, hayatını bilime ve insanlığa adamış, amacına ulaştığında mesleğe kutsal hekimlik andı içerek başlamış ve senin sağlığını senden bile daha çok dert edinme erdemini göstermişken. "Sen bana ya sözlü ve fiziki şiddet uyguladın ya da çarşıda, pazarda sebebini sormadan araya gövdeni koyacağın kavgalar varken, şiddete konu "görevi başındaki bir hekim olan ben" olunca, öldürülmeme bile ses çıkarmadın, ve Siz sayın yetkililer bu ülkenin en çetin sınavlarına, en sıkıntılı eğitim sürecine göğüs germiş olan bizleri, yoksulluk sınırının altında maaşa, birbirimizle yarışalım, sizi unutalım diye performansa, emeklilikte dahi çalışmaya, akla zarar, hukuka aykırı yollarla edindiğiniz şikayetlerle uğraşmaya, tüketici mahkemelerinde görülen astronomik tazminat davalarına vatan toprağından ayrılmak maksadıyla yabancı dil kurslarına dövülmeye, sövülmeye, hatta öldürülmeye mahkum ettiniz. İnsan doğasına aykırı çalışma koşullarından eve dönerken uyuyakalıp can verdirttiniz. Mustafa Kemal Atatürk kendisini bize emanet etmenizi emretmişken siz, bizi kime emanet ettiniz?"şeklinde sordu.

"Hekimlik, emeklilik ve hekimlik meslek onuruna yakışır bir hayat istiyoruz"

İlk eylemlerinin olmadığını problemlerin çözüme kavuşturulmaması durumunda da son olmayacağını belirten Yıldız,"İşte bu sebeplerle biz çağdaş ülkeler düzeyinde hekimlik ve emeklilik, hekimlik meslek onuruna yakışır bir hayat, öldürülme korkusu yaşamadan, yaşatmak üzerine kurulu mesleğimizin hakkıyla icrası için gerçek anlamda bizi temsil eden, Hekim Sen Yönetim kurulunun almış olduğu 17 no'lu kararı doğrultusunda iş bırakıyoruz. Bu ilk eylemimiz değil, yukarıdaki problemler çözüme kavuşturulmadığı sürece de son olmayacak" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından hekimler bir süre slogan atarak dağıldılar.

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