Galeriler Yazarlar
Adıyaman 12
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
826.56
DOLAR
13.63
STERLİN
18.60
EURO
15.53

Adıyaman'da Hekim Sen üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber

Hekim Sen Adıyaman Şubesi üyeleri hekimlere yapılan saldırı kınayarak, özlük haklarının iyileştirmesini isteyerek iş bıraktı.

17 Şubat 2022 Perşembe 14:53
13 Okunma
Adıyaman'da Hekim Sen üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber

Öğle saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan Hekim Sen Adıyaman Şubesi üyeleri ellerinde pankart ve dövizlerle hekimlere yönelik yapılan saldırıların önüne geçilmesini isteyerek, özlük haklarının iyileştirilmesini istediler.
"İnsan doğasına aykırı çalışma koşullarından eve dönerken uyuyakalıp can verdirttiniz"
Toplanan hekimler adına açıklama yapan Hekim Sen Adıyaman Şubesi Üyesi Acil Tıp Uzmanı Mine Kayacı Yıldız,"Kutsal bir mesleği icra edeceğim, ülkeme ve insanıma faydalı olacağım gayesiyle gençliğini heba etmiş, hayatını bilime ve insanlığa adamış, amacına ulaştığında mesleğe kutsal hekimlik andı içerek başlamış ve senin sağlığını senden bile daha çok dert edinme erdemini göstermişken. "Sen bana ya sözlü ve fiziki şiddet uyguladın ya da çarşıda, pazarda sebebini sormadan araya gövdeni koyacağın kavgalar varken, şiddete konu "görevi başındaki bir hekim olan ben" olunca, öldürülmeme bile ses çıkarmadın, ve Siz sayın yetkililer bu ülkenin en çetin sınavlarına, en sıkıntılı eğitim sürecine göğüs germiş olan bizleri, yoksulluk sınırının altında maaşa, birbirimizle yarışalım, sizi unutalım diye performansa, emeklilikte dahi çalışmaya, akla zarar, hukuka aykırı yollarla edindiğiniz şikayetlerle uğraşmaya, tüketici mahkemelerinde görülen astronomik tazminat davalarına vatan toprağından ayrılmak maksadıyla yabancı dil kurslarına dövülmeye, sövülmeye, hatta öldürülmeye mahkum ettiniz. İnsan doğasına aykırı çalışma koşullarından eve dönerken uyuyakalıp can verdirttiniz. Mustafa Kemal Atatürk kendisini bize emanet etmenizi emretmişken siz, bizi kime emanet ettiniz?"şeklinde sordu.
"Hekimlik, emeklilik ve hekimlik meslek onuruna yakışır bir hayat istiyoruz"
İlk eylemlerinin olmadığını problemlerin çözüme kavuşturulmaması durumunda da son olmayacağını belirten Yıldız,"İşte bu sebeplerle biz çağdaş ülkeler düzeyinde hekimlik ve emeklilik, hekimlik meslek onuruna yakışır bir hayat, öldürülme korkusu yaşamadan, yaşatmak üzerine kurulu mesleğimizin hakkıyla icrası için gerçek anlamda bizi temsil eden, Hekim Sen Yönetim kurulunun almış olduğu 17 no'lu kararı doğrultusunda iş bırakıyoruz. Bu ilk eylemimiz değil, yukarıdaki problemler çözüme kavuşturulmadığı sürece de son olmayacak" şeklinde konuştu.
Yapılan açıklamanın ardından hekimler bir süre slogan atarak dağıldılar.

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman'da hekimler 2 gün iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman'da hekimler 2 gün iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman'da 385 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 385 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da İl Kanser Kontrol Danışma Kurulu toplantısı yapıldı
Adıyaman'da İl Kanser Kontrol Danışma Kurulu toplantısı yapıldı
Adıyaman'da 241 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 241 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 7 günde 2 bin 969 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 7 günde 2 bin 969 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 523 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 523 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 336 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 336 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 475 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 475 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da doktorlar iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman'da doktorlar iş bıraktı - Videolu Haber
Dört günde bin 635 adres karantina altına alındı
Dört günde bin 635 adres karantina altına alındı
Adıyaman'da 2 günde 820 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 2 günde 820 ev karantinaya alındı
Vali Çuhadar, 4. doz aşısını TURKOVAC tercih etti
Vali Çuhadar, 4. doz aşısını TURKOVAC tercih etti
Adıyaman’da yerli aşı ‘Turkovac’ uygulanmaya başladı
Adıyaman’da yerli aşı ‘Turkovac’ uygulanmaya başladı
Adıyaman'da 5 günde 1061 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 5 günde 1061 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 1 yılda 11 bin hastaya evde sağlık hizmeti sağlandı
Adıyaman'da 1 yılda 11 bin hastaya evde sağlık hizmeti sağlandı
Adıyaman'da 3 günde 570 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 3 günde 570 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 'Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı' hasta kabulüne başladı
Adıyaman'da 'Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı' hasta kabulüne başladı
Başkan Kılınç, Minik Ayhan'ı hastanede ziyaret etti
Başkan Kılınç, Minik Ayhan'ı hastanede ziyaret etti
Adıyaman'da 5 günde 356 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 5 günde 356 ev karantinaya alındı
Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Ketenci'den ailelere teknoloji bağımlılığı uyarısı
Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Ketenci'den ailelere teknoloji bağımlılığı uyarısı
Vali Çuhadar'dan köpeğin saldırısında yaralan Altunbaş'a geçmiş olsun ziyareti
Vali Çuhadar'dan köpeğin saldırısında yaralan Altunbaş'a geçmiş olsun ziyareti
Gölbaşı'nda kadın doğum uzmanı göreve başladı
Gölbaşı'nda kadın doğum uzmanı göreve başladı
Köpeğin saldırdığı çocuk askeri helikopterle hastaneye götürüldü - Videolu Haber
Köpeğin saldırdığı çocuk askeri helikopterle hastaneye götürüldü - Videolu Haber
Rahatsızlanan genç 4 saatte hastaneye ulaştırıldı
Rahatsızlanan genç 4 saatte hastaneye ulaştırıldı
Gerger'de hamile kadın 6 saatte hastaneye ulaştı - Videolu Haber
Gerger'de hamile kadın 6 saatte hastaneye ulaştı - Videolu Haber
Askeri helikopter kolunu yem makinesine kaptıran besici için havalandı - Videolu Haber
Askeri helikopter kolunu yem makinesine kaptıran besici için havalandı - Videolu Haber
Çocuklarda ateş pek çok hastalığın habercisi olabilir
Çocuklarda ateş pek çok hastalığın habercisi olabilir
Başkan Çelik: Hemşire arkadaşımıza yapılan saldırı kabul edilemez, nefretle kınıyoruz
Başkan Çelik: Hemşire arkadaşımıza yapılan saldırı kabul edilemez, nefretle kınıyoruz
Adıyaman'da 5 günde 140 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 5 günde 140 ev karantinaya alındı
ABD’de yaşayan Adıyaman profesör anlattı: Koronavirüse 'tuzak' kuran ilaç geliyor
ABD’de yaşayan Adıyaman profesör anlattı: Koronavirüse 'tuzak' kuran ilaç geliyor

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim