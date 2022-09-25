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Adıyaman'da HAP yönetici eğitimi düzenlendi

Adıyaman'da, ilk defa Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) yönetici eğitimi düzenlendi.

25 Eylül 2022 Pazar 01:10
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Adıyaman'da HAP yönetici eğitimi düzenlendi

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Adıyaman'da ilk defa Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Yönetici Eğitimi düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda; Adıyaman'da hizmet veren 12 Hastanenin (kamu ve özel) Başhekim ve Başhekim yardımcıları ve İl sağlık Müdürlüğü inceleme makamı yetkililerinin katılımı ile gerçekleşti.
Eğitim hakkında değerlendirmede bulunan yetkililer şu bilgileri verdi:
"Afetlere ilişkin risk ve zarar azaltıcı önlemler almalarını, Yurt içinde meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını, ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olmalarını ve Hastanelerin afet ve acil durumlara hazırlıklı olabilmelerini sağlamaktır."
Verilen 1 günlük eğitim programını tamamlayan Hastane Yöneticilerine HAP Yönetici Eğitimi Katılım Belgeleri takdim edildi.

 

Kaynak: PHA
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