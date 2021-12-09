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Adıyaman'da aşı seferberliği devam ediyor - Videolu Haber

Adıyaman'da, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Covid -19'a karşı başlatılan aşı seferberliğinde ekipler, merkez, ilçe, köy ve kasabaları gezerek vatandaşları aşılama yönünde ikan ederek aşı çalışması yapıyor.

09 Aralık 2021 Perşembe 17:38
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Adıyaman'da aşı seferberliği devam ediyor - Videolu Haber

Covid -19 ile mücadelede kapsamında aşının  salgın sürecini sonlandırabilmek için Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca yönetiminde İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevliler, İl ve İlçe Kanaat kanaat önderleri, Mahalle ve Köy Muhtarları, Merkez ve İlçelerde görevli tüm sağlık çalışanları tarafından aşı çalışması aralıksız devam ediyor.
"Kapı kapı dolaşarak  vatandaşlara ilmin ışığında dilimizin döndüğü kadarıyla anlatmaya çalışıyoruz"
Aşı gibi kuvvetli bir silahın olduğunu, vatandaşların bu silahı kullandığı  müddetçe Covid-19’dan ve onun yol açabileceği zararlı etkilerden  en asgari ve hatta hiçbir zarar görmeden atlatabileceğini belirten İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Erdoğan Öz,"Bütün Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgının ilk başladığı günden bu yana  Covid-19 dan korunmak için elimizde sadece  maske, mesafe ve hijyen kurallarının olduğunu, ama artık elimizde Aşı gibi kuvvetli bir silahımızın olduğunu, vatandaşlarımızın bu silahı kullandığı  müddetçe Covid-19’dan ve onun yol açabileceği zararlı etkilerden  en asgari ve hatta hiçbir zarar görmeden atlatabileceğimizi sevdiklerimize hastalığı daha az bulaştıracağımızı, sevdiklerimizin ve yakınlarımızın hastaneye yatışlarını, yoğun bakım şartlarında tedavi olmalarını  engelleye bileceğimiz,  kapı kapı dolaşarak  vatandaşlara ilmin ışığında dilimizin döndüğü kadarıyla anlatmaya çalışıyoruz."dedi.
"Mobil aşı ekiplerince günde yaklaşık 1500 Bireye aşı yapılıyor"
60 Mobil sağlık ekibi tarafından salgınla mücadele etme çabasıyla vatandaşlara hizmet ettiklerini aktaran Öz,"Günlük 60 Mobil sağlık ekibi, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşın ayağına giderek aşılama yapıyor. Merkez ve İlçelerin kırsal bölgelerinde çeşitli nedenlerle sağlık merkezlerine gidemeyen vatandaşlara mobil Aşı araçlarıyla ulaşan ekipler, salgınla mücadelede özverili çalışmalarını sürdürüyor. Mobil aşı ekiplerince günde yaklaşık 1500 bireye aşı yapıldığı böylece ilimizde aşılama oranı 1.doz yüzde 85, 2.doz yüzde 73, 3.doz yüzde 19. olduğunu fakat bununda yetmediğini bütün vatandaşlarımız aşı olana kadar sahadaki özverili çalışmalarımızın devam edeceğini bildirdi."şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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