Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; korona virüs nedeniyle 8 adresin daha karantina altına alındığı belirtilerek, salgının görüldüğü andan itibaren virüsün toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararının uygulamaya geçirildiği ifade edildi.Kaynak: PHA
Adıyaman'da 8 adres karantinaya alındı
Adıyaman’da yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif nedeniyle 8 evin karantinaya alındığı açıklandı.
14 Aralık 2021 Salı 15:16
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