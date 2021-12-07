Adıyaman'da 5 günde 41 ev karantinaya alındı

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; korona virüs nedeniyle 5 günde 41 adresin daha karantina altına alındığı belirtilerek, salgının görüldüğü andan itibaren virüsün toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararının uygulamaya geçirildiği ve vatandaşların kurallara uymalarını gerektiği ifade edildi.