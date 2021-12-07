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Adıyaman'da 5 günde 41 ev karantinaya alındı

Adıyaman’da yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve 5 günde 41 evin karantinaya alındığı açıklandı.

07 Aralık 2021 Salı 10:53
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Adıyaman'da 5 günde 41 ev karantinaya alındı

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; korona virüs nedeniyle 5 günde 41 adresin daha karantina altına alındığı belirtilerek, salgının görüldüğü andan itibaren virüsün toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararının uygulamaya geçirildiği ve vatandaşların kurallara uymalarını gerektiği ifade edildi.

Kaynak: PHA
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