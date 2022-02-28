Adıyaman'da 5 günde 1060 ev karantinaya alındı

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda koronavirüs tedbirleri kapsamında Kovid-19 testleri pozitif çıkan bazı kişilerin bulunduğu son 5 günde 1060 adresin karantinaya alındığı bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, salgının görüldüğü andan itibaren virüsün toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararının uygulamaya geçirildiği ifade edildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınması gereken tedbirler ise şöyle sıralandı:

"Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 26, 27 ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır."

Bu kapsamda Alitaşı, Altınşehir, Bahçecik, Bahçelievler, Barbaros Hayrettin, Cumhuriyet, Çatderesi, Fatih, Hocaömer, İmamağa, Kapcami, Karapınar, Mehmet Akif, Mara, Mimar Sinan, Musalla, Sıratut, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Türkiye Petrolleri, Ulucami, Varlık, Yavuz Selim, Yeni, Yeni Sanayi ve Yunus Emre Mahallelerinde son 7 günde 2 bin 239 ev karantina altına alındı.