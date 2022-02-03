Adıyaman'da 3 günde 570 ev karantinaya alındı

Son yıllarda insanların kabusu haline gelen Koronavirüs hastalığında (Covid-19) Adıyaman'da da artış gözlendi. Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların sayısında yeniden artış yaşanmaya başlarken karantinaya alınan hane sayısı da artmaya başladı.

Son zamanlarda testi pozitif çıkan vatandaşların karantinaya alınması sebebiyle 3 günde 570 evin karantinaya alındığı belirtildi.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, salgının görüldüğü andan itibaren virüsün toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararının uygulamaya geçirildiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında vatandaşlara bir uyarıda bulunan valilik, gerekli hassasiyeti göstermeyen ve alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezasının uygulanacağını duyurdu.