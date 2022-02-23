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Adıyaman'da 2 günde 523 ev karantinaya alındı

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 nedeniyle 2 günde 523 adresin 7 gün süreyle karantinaya alındığını bildirdi.

23 Şubat 2022 Çarşamba 14:25
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Adıyaman'da 2 günde 523 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan vatandaşların sayısında yeniden artış yaşanmaya başlarken karantinaya alınan hane sayısı da artmaya başladı.
Kentte test yaptıran ve pozitif çıkan vatandaşların karantinaya alınması nedeniyle 2 günde 523 adresin karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada bulunan Valilik, salgının görüldüğü andan itibaren virüsün toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararının uygulamaya geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, gerekli hassasiyeti göstermeyen ve alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezasının uygulanacağı kaydedildi.

 

Kaynak: PHA
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