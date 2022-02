Adıyaman'da 1 yılda 11 bin hastaya evde sağlık hizmeti sağlandı

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından 1 yılda evde bakıma muhtaç, hastaneye gelemeyen yaşlılar için 11 bin hastaya ulaştı.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nde görevli sağlık çalışanlarıyla birlikte hastaları ziyaret eden Başhekim Doç.Dr. Fatih Doğan, hastaların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, hasta ve hasta yakınların evde aldıkları sağlık hizmetinin memnuniyeti hakkında bilgi aldı.

"Bizleri evlerinde gören hastaların moralleri üst seviyeye çıkıyor"

2021 yılı içerisinde 4 bin 536 hastanın evde tedavisinin yapıldığını ve 10 bin 932 ziyaret hastayı ziyaret ederek isteklerini dinlediklerini belirten Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Burcu Şahin," Bu ziyaret kapsamında birimde çalışan doktor ve sağlık personelleri hastaların koruyucu sağlık, muayene, tanı, tedavi, rehabilitasyon, pansuman, enjeksiyon ve tetkikleri ile beraber konsültasyon işlemleri gibi hizmetleri yerine getiriyor. Biz Evde Sağlık Hizmetleri Birimi olarak Adıyaman merkez ve köylerinde yatağa bağımlı, yaşlı ve yarı bağımlı olan hastaların evde sağlık hizmetlerini yapmaktayız. Son bir yıl içerisinde 4 bin 536 hastaya ulaşarak onların gerekli tedavilerini evlerinde gerçekleştirdik, ayrıca bu hastalarımıza ve sistemimizde kayıtlı olan kişilere 11 bin civarında ziyaret gerçekleştirerek sağlık hizmetinin ardından onların takibini yaptık. Bu ziyaretlerimize çoğu zaman Başhekimimiz Doç. Dr. Fatih Doğan' da eşlik ederek hastalarla yakından ilgileniyor. Başhekimimizi ve bizleri evlerinde gören hastaların moralleri üst seviyeye çıkıyor."dedi.

"Zor ve sıkıntılı zamanlarda her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşları evlerinde ziyaret eden

Hastaların tedavilerine ve rahatsızlıkların takibine kadar her türlü sağlık hizmetiyle hizmet verdiklerini aktaran Başhekim Doç.Dr.Fatih Doğan,"Hastane bünyesinde kurulan Evde Sağlık Hizmetleri Birimi olarak Merkez ve köylerimizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Hastalarımızın tedavilerine ve rahatsızlıkların takibine kadar her türlü sağlık hizmetiyle hemşerilerimize destek olmaya gayret ediyoruz. Zor ve sıkıntılı zamanlarda her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm hastalarımıza şifa, büyük bir özveri ile çalışan Evde Sağlık Hizmetleri Birimimize de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum "şeklinde konuştu.