Adıyaman Tabip Odası üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan Adıyaman Tabip Odası üyeleri pankartlar ile taleplerini yerine getirilmesini isteyerek, 3 gün iş bıraktıklarını söylediler.

"Önceden de olduğu gibi yarın da burada olacağız"

Tabip Odası üyeleri adına açıklama yapan Adıyaman Tabip Odası Başkanı Dr. İsmail Tosun,"Emeğimiz, haklarımız, sağlığımız ve geleceğimiz için 14-15-16 Mart’ta grevdeyiz. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Ancak bugünü bayram tadında geçirmemiz gerekirken, ne yazık ki yine grevdeyiz ve yine haklarımız için mücadele ediyoruz. Toplum sağlığını korumak bir yana daha da riske atan bu sağlık sisteminin ne bizim emeğimizi ne de toplumun sağlığını umursamaktadır. Salgın döneminde dahi bu anlayıştan vazgeçmemişlerdir. Yüz binlerce insanımız, yüzlerce hekim, sağlık çalışanı yaşamını yitirirken; onlar sağlık sisteminin, şehir hastanelerinin güzellemeleriyle günlerini geçirmiş; bunca emek ve fedakarlığımıza rağmen bir de bizlere gidiyorlarsa gitsinler demişlerdir. Öncelikle ve bir kez daha vurgulamak isteriz: Salgının en zor günlerinde, bilimsel olmayan salgın yönetiminize rağmen biz tüm fedakarlığımızla buradaydık; önceden de olduğu gibi yarın da burada olacağız. Beyaz yürüyüş, Beyaz Forum, Beyaz Nöbetlerle acil taleplerimizin karşılanmasını, sesimize kulak verilmesini defalarca istedik. Bilmenizi isteriz ki siz emeğimizi-bizleri görmezden gelmeye devam ettikçe; bizler de tüm haklılığımızla sizin karşınızda durmaya, emeğimize geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

15 Aralık’ta ve 8 Şubat’taki Beyaz grevde de aile sağlığı merkezlerinden, üniversite hastanelerine Türkiye’nin dört bir yanında tüm sağlık kuruluşlarında emeğimize sahip çıkacağımızı gösterdik. Ekim ayından bu yana söylediğimiz gibi 'emek bizim, söz bizim' Bizi duymazdan gelenlere karşı emeğimize, mesleğimize, geleceğimize hep birlikte bir kez daha sahip çıkmak için artık grevdeyiz zamanıdır. "dedi.

"Koşullarının sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz"

Sağlık sistemini eleştiren Adıyaman Tabip Odası Başkanı Dr. İsmail Tosun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biliyoruz sorunlarımızın çözümü ancak kendi mücadelemizle olacaktır. İşte bu nedenle emeğimiz için, haklarımız için, sağlığımız için, acil taleplerimizin karşılanması için 14-15-16 Mart 2022 Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri bütün Türkiye’de, bütün sağlık kurumlarında grevdeyiz.

Bizleri mutsuz, hastaları mağdur eden; sağlığı ticarete, hastaları müşteriye, hastaneleri ticarethanelere dönüştüren sağlık anlayışı iflas etmiştir. Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getiren bu çalışma koşullarının sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Emeğimizin karşılığını alamadan her geçen gün umutsuzluğa sürüklenirken, tüm bu yaşadıklarımızın sorumlusunun yıllardır uygulanan yanlış sağlık politikaları olduğunu biliyoruz. Emeğimizin karşılığını alamadığımız bu çalışma koşullarına, sağlık alanında yaşanan şiddete artık tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı."

Yapılan açıklamanın ardından doktorlar bir süre slogan iş bırakma eylemlerine devam ettiler.

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