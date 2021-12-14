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Adıyaman esnafı Yeşilay'ın sağlık elçisi oluyor

Adıyaman'da, Yeşilay Adıyaman Şubesi tarafından yürütülen, "Yeşilay Elçileri" projesi uygulanmaya başladı.

14 Aralık 2021 Salı 11:01
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Adıyaman esnafı Yeşilay'ın sağlık elçisi oluyor

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi, ilde bağımlılıklarla mücadelede toplumun tüm kesimleriyle el ele verdiği "Yeşilay Elçileri Projesi"ni hayata geçirdi.
Yeşilay Adıyaman Şubesi, esnafa, bağımlılık konusunda desteğe ihtiyacı olan kişilerin doğru yönlendirilmesi hakkında bilgi verilerek afiş ve broşürler dağıtıldı.
Yeşilay Adıyaman Şubesi tarafından yürütülen Yeşilay Elçileri Projesi kapsamında Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Arif Efkan Ketenci, Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ögr. Üyesi Gülşen Kırpık, Eczacılık Fakültesi ADYÜ Genç Yeşilay gönüllü öğrencileri ve Yeşilay Adıyaman Proje Koordinatörü Gizem Canlı ile birlikte Alitaşı Mahalle muhtarı bulunan Hacı Mustafa İlik ve Alitaşı esnaflarını ziyaret etti, proje hakkında bilgilendirdi. 
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi üyeleri, Alitaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerlerinde "Yeşilay Elçileri" projesini tanıtarak bağımlılıkla mücadeleye esnafları da dahil ederek topluma katkı sağlamak üzere esnaftan destek istedi. 
Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Arif Efkan Ketenci, Esnaf ziyaretleri sırasında sigara, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı ile bilgiler verdiklerini söyledi.  
Esnaflar ile karşılıklı bilgi alışverişi yaptıklarını aktaran Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Arif Efkan Ketenci,"Esnaflarımıza Bağımlılık konusunda YEDAM’a (Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne) yönlendirilerek psikososyal destek alınabileceği ve bu konuda toplumun her bir ferdinin duyarlı olması gerektiğini söyledi. Gönüllülük projesine destek veren esnaflar ile karşılıklı bilgi alışverişi ile birlikte, projeyi tanıtan görünürlük kitleri  (broşür, kitapçık,  blok not, afiş vb. ) esnaflara hediyeler verdik. Adıyaman'da özellikle esnafların bağımlılık ile ilgili bu projeye gönüllü destek vermesi ve Yeşilay elçisi olmak istemeleri toplumsal dayanışma ve birlik ruhumuzun mevcudiyetini en güzel şekilde ortaya koymuştur. Alitaşı Mahallesi Mahalle muhtarı Hacı Mustafa İlik ve esnafa göstermiş oldukları duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz."dedi. 

 

Kaynak: PHA
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