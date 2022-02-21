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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 'Teşekkür' belgesi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 2021 yılında gerçekleştirilen organ bağışı nedeniyle "Teşekkür" belgesiyle ödüllendirildi.

21 Şubat 2022 Pazartesi 13:59
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 'Teşekkür' belgesi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 2021 yılında yapmış olduğu kadevelik donör organizasyonları ile organ bekleyen hastalara umut olduğundan dolayı hastane yönetimine Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.
"Emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim"
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Fatih Doğan, "2021 yılında Hastanemiz bünyesinde gerçekleşen organ bağışları dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Teşekkür Belgesi ile ödüllendirildi. Organ nakil koordinatörlerimiz başta olmak üzere yoğun bakım personellerimize ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: PHA
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