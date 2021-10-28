Adıyaman'da gündem ‘AŞI’

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Sağlıktan Sorumlu Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, kurum amirleri, Muhtarlar ve Adıyaman’daki sivil toplum örgütleri başkanları katıldı.

Adıyaman Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca ve İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Erdoğan Öz, Sivil toplum kuruluşları başkanları ve muhtarlara aşının koruyuculuğu ve önemi hakkında bilgilendirmeler yaparak, aşı ikna timine katılımları konusunda destek vermelerini talep etti.

“Aşılama toplumsal bağışıklıkta en önemli silahlarımızdan bir tanesidir”

Adıyaman Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca, “Aşı olmak istemeyen vatandaşlarımıza aşının faydalarını anlatarak, aşı olmaya ikna ediyoruz. Aşı olmama nedenini öğrenip, çekincesi olanlara aşının koruyuculuğu hakkında bilgi veriyoruz. Buradan Adıyamanlı hemşerilerime bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Aşılama toplumsal bağışıklığın sağlanmasında en önemli silahlarımızdan bir tanesidir. Vatandaşlarımızı aşılayarak Covid-19'a karşı bağışıklığını sağladığımızda büyüklerimizi, yakınlarımızı ve çocuklarımızı bu hastalıktan koruyabiliriz” dedi.

Korona virüsle mücadelede tek silahımız aşı yaptırmak olduğunu dile getiren Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Erdoğan Öz ise, “Yapılan birebir görüşmelerde kafalardaki soru işaretleri gideriliyor. Aşı timleri görüştükleri vatandaşları ikna ederek sağlık kuruluşlarımıza davet ediliyorlar. Aşı olmak istemeyenlere ise aşı konusunda detaylı bilgilendirme yapılıyor. Bu bağlamda vatandaşlarımıza aşı uygulamaları hakkında detaylı bilgi verilip, aşı olmaları konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz” şeklinde konuştu.