Adıyaman'da 'Dünya Hareket Et Günü' etkinliği

'10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü' etkinliği kapsamında farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen programa İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mustafa Kutlu, Adıyaman Üniversitesi personel ve öğrencileri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, "10 Mayıs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek ve fiziksel aktivitenin yararlarını savunmak, yaşamın her alanında ve her yerde (okul, ev, işyeri) toplum genelinde fiziksel aktiviteye katılımı arttırmak, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için "Sağlık İçin Hareket Et Günü" olarak belirlenmiştir."dedi.

Kaynak: PHA