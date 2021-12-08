Adıyaman'da çocuk nefrolojisi doktoru hasta kabulüne başladı

2007 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Uzm. Dr. Güneş Işık, 2012 yılında Fırat Üniversitesinde Pediatri Uzmanlık eğitimini tamamlayan Işık, 2020 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Nefrolojisi bölümünü bitirerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine atandı.

Adıyaman'a ilk kez çocuk nefrolojisi doktoru atanırken Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta kabulüne başlayan Uzm.Dr. Güneş Işık, çocuk nefroloji polikliniğinde idrar yolu enfeksiyonu, renaltübüler hastalıklar, nefrotik sendrom, glomerulonefritler, böbrek ve üriner sistemin konjenital anomalileri (vezikoüreteralreflü, posteriorüretralvalv, hidronefroz, böbrek kistleri vb.), böbrek taşı, işeme bozuklukları hipertansiyon, akut böbrek yetmezliği (periton diyalizi, kronik böbrek yetmezliği, hemodiyaliz, hastalıkların tedavi ve takibini yapacak.

Kaynak: PHA