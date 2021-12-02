Adıyaman'da aşılama çalışmaları hız kazandı

Sağlık ekipleri, salgının kontrol altına alınması için mobil aşı uygulaması kapsamında köylerde aşılama çalışmalarına hız verdi.

Aşılama çalışmaları hakkında açıklama yapan Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Erdoğan Öz, “Sağlık Müdürlüğümüze bağlı mobil sağlık ekiplerimizin sahada yaptığı çalışmalara Adıyaman Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca ile birlikte bizzat çalışmalara katılarak bugün aşı uygulama çalışmaları gerçekleştirilmiş olup Kâhta ilçesine bağlı, Adalı, Akalın, Akyıldız, Beşikli, Bostanlı, Boz pınar, Dolucu yassı kaya mezrası, Doluca Küme evleri, Ekinci Köyü, Fıstıklı Köyü, İkizce, Karaca Ören, Sarı su, Şen köy, Yapraklı, Bölük yayla Mezrası, Koz ağaç, Boğaz kaya köylerinde aşılama çalışmalarını sürdürdü., Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşılama çalışmaları hızla devam edecektir. Aşı olmak kişinin hem kendine hem de topluma karşı sorumluluğudur” dedi.

Kaynak: PHA