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Adıyaman'da 77 ev daha karantinaya alındı

Adıyaman’da yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkanların sayısında yaşanan artış nedeniyle 77 evin karantinaya alındığı açıklandı.

14 Ekim 2021 Perşembe 16:23
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Adıyaman'da 77 ev daha karantinaya alındı

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, korona virüs nedeniyle 77 adresin daha karantina altına alındığı belirtilerek, salgının görüldüğü andan itibaren virüsün toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararının uygulamaya geçirildiği ifade edildi. 

Kaynak: PHA
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